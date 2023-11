USA demokraadid riskivad enamuse kaotamisega senatis järgmisel aastal

Manchin esindab senatis West Virginia osariiki. 2020. aasta presidendivalimistel pälvis vabariiklaste kandidaat Donald Trump osariigis 68,6 protsendi valijate toetuse, samas kui demokraat Joe Biden ei saanud isegi 30 protsenti häältest.

The Financial Times kirjutab, et nii demokraadid kui vabariiklased usuvad, et 2010. aastast senati kuulunud endisest osariigi kubernerist Manchin on ainus demokraat, kel oli realistlik võimalus osariigis valimised võita. Kuid Manchini populaarsus osariigis on samuti langenud, ning viimastel valimistel osutus ta valituks ainult kolmeprotsendilise edumaaga oma vabariiklasest rivaali ees. Manchini otsust võis mõjutada asjaolu, et populaarne ametis olev West Virginia vabariiklasest kuberner Jim Justice otsustas kandideerida Manchini vastu senatisse järgmisel aastal.

Kuna praegu on demokraatidel 51 kohta 100-kohalises senatis, siis Manchini asendumine vabariiklasega järgmise aasta valimiste järel tähendaks tasavägist senatit, kus mõlemal erakonnal oleks 50 saadikut.

Kui vabariiklased peaks võitma presidendivalimised, siis nad saaksid ainult Manchini vana senatikoha arvelt enamuse senatis, sest koos presidendiga valitav asepresident langetab otsustava hääle võrdse häälte jaotuse puhul. Isegi kui demokraadid peaks presidendivalimised võitma, vajaks vabariiklased ainult veel ühte võitu ükskõik mis teises osariigis. Praegu esindavad tugeva vabariiklase ülekaaluga Montana ja Ohio osariike samuti demokraadid Jon Tester ja Sherrod Brown.

Ennast ise konservatiivseks demokraadiks kutsunud Manchin on demokraatide senati fraktsiooni kõige mõõdukam saadik. Endisest söe hulgimüügi maaklerist Manchin omab tihedaid sidemeid West Virginia söetööstusega ning ta on töötanud tihedalt koos vabariiklastega paljudes küsimustes. Viimase asjaolu tõttu on Manchin ebapopulaarne vasakpoolsete demokraatide seas.

"Ma pole kunagi hoolinud, kelle sulest tulevad head ideed, ning ma pole kunagi süüdistanud ühte osapoolt probleemide loomises ega arvanud, et ainult üks osapool suudab neid probleeme lahendada," kirjutas Manchin oma mittekandideerimise otsust seletanud pressiteates.

USA president Joe Biden tänas Manchinit tema töö eest Ameerika perede nimel.

"Ma loodan meie koostöö jätkumisele, et aidata Ameerika inimesi," ütles Biden.

Siiski võivad valijad veel Manchinist järgmisel aastal palju kuulda. Oma avalduses ei välistanud senaator presidendiks pürgimist sõltumatu kandidaadina. Varem on Manchin korduvalt osalenud Ilma Siltideta (No Labels) organisatsiooni üritustel. Organisatsioon soovib värvata tugevat sõltumatut tsentristlikku kandidaati, sest selle annetajad ja liikmed pole rahul terendava valikuga Joe Bideni ja Donald Trumpi vahel.

Demokraadid on mures, et Manchin võibki presidendiks kandideerida ja võtta Joe Bidenilt osad mõõdukad valijad.