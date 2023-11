Tsahkna teatas Eesti 200 esimeheks kandideerimisest

Eesti 200 juhatuse liige välisminister Margus Tsahkna teatas, et kandideerib erakonna esimeheks.

"Teatasin ära Eesti 200 liikmetele, et kandideerin erakonna esimeheks. Otsus sündis pärast arvukaid vestlusi erakonna liikmete, erakonna juhatuse, Riigikogu fraktsiooni ja valitsuse liikmetega," seisab reede hommikul tehtud Tsahkna avalduses.

"Tänan Laurit [Hussarit] tema suure panuse eest, sest Eesti 200 sai valimistel hea tulemuse ning kannab nüüd valitsusvastutust. Lauri otsus on mõistetav, sest nagu ka täna uudistest loete, seisavad riigikogus ees väga pingelised ajad," teatas Tsahkna.

Tsahkna loetles avalduses raskusi, millega Reformierakonna väiksema partnerina valitsusse kuuluval Eesti 200-l tuleb tegeleda: "Majandus on ikka veel languses ning ettevõtjad vajavad selget majanduspoliitilist plaani. Haridusse tuleb leida lisaraha, et meil oleks ka tulevikus õpetajaid. Vastu tuleb võtta olulised energeetikaotsused, mis annaksid meile keskkonnasäästlikud ja innovaatilised lahendused järgmisteks põlvkondadeks. Eesti peab saama rahvusvaheliselt oluliselt suuremaks, et globaalsete ettevõtete peakorterid leiaksid tee meie juurde."

Tsahkna märkis, et on viimastel päevadel arutanud Lauri Hussari, Kristina Kallase ja Hendrik Terrasega, kuidas edasi minna ning jõudnud otsusele, et kandideerib erakonna esimeheks.

"Kuna poliitiline olukord pingestub, siis soovin enda kogemused poliitiku ja ettevõtjana rakendada erakonna juhtimisse, et keerulistest aegadest tugevamini välja tulla. Meil on tugev meeskond nii poliitikute kui töötajate näol ja suur potentsiaal erakonna liikmetes, mis aga ei ole veel täielikult ühise vankri ette rakendanud," oli ta ka kriitiline.

Margus Tsahkna pikk plaan IRL-i esimehena toetust ei saanud

Margus Tsahkna (46) on Kaja Kallase juhitavas Reformierakonna, Eesti 200 ja SDE valitsuses alates 17. aprillist 2023 välisminister.

Viimastel riigikogu valimistel kandideeris Tsahkna Tallinnas Mustamäe ja Nõmme linnaosas, kus sai 2922 häält ja osutus riigikogusse valituks.

Eesti 200 kandidaatidest oli 2922 häält paremuselt seitsmes tulemus - teda edestasid Johanna-Maria Lehtme (5251 häält), Kristina Kallas (4288), Kalev Stoicescu (3664), Igor Taro (3275), Irja Lutsar (3523) ja erakonna senine esimees Lauri Hussar (3343).

Eesti 200 liige on ta 19. novembrist 2018. Enne seda kuulus ta pikalt Isamaaliitu (ja IRL-i) - aastatel 2000-2017. Ta oli nii selle erakonna peasekretär, riigikogu liige, mitmetes valitsustes minister ja 6. juunist 2015 kuni 13. maini 2017 IRL-i esimees.

Jaanuaris 2016 esitles ta IRL-i visioonikokkutulekul plaani "Isamaa 2.0" ehk Eesti järgmise suure eesmärgina kaks miljonit end eestlaseks pidavat, eesti keelt kõnelevat või eesti majanduse heaks töötavat inimest.

26. juunil 2017 teatas ta koos Marko Mihkelsoniga IRL-ist lahkumisest. Tsahkna põhjendas seda asjaoluga, et langetas sisulise lahkumisotsuse juba siis, kui erakonna juhtkond kevadel tema ettepanekud erakonda avatumaks ja kaasaegsemaks muuta ("Isamaa 2.0") maha hääletas.