Portugali erakorralised valimised toimuvad märtsis

Kuigi Costa juhtud sotsialistid said 2022. aasta valimistel absoluutse enamuse parlamendis, lõppes peaministri ametiaeg ootamatult sel nädalal korruptsiooniskandaali tõttu.

Politsei esitas süüdistused mitmele tippametnikule ja -poliitikule ning isegi vahistas Costa kabinetiülema seoses korruptsioonijuhtumite uurimisega. Õiguskaitseorganite sõnul hõlmas korruptsioon valitsuse ja ametnike otsuseid kahe liitiumikaevanduse, vesinikutehase ja andmekeskuse rajamist, tegevust ning ametlike lubade väljastamist. Uurimise all on ka Costa ise.

Vabariigi president Marcelo Rebelo de Sousa teatas, et ta ei hakka nimetama ametisse uut sotsialistide peaministrit ning saadab parlamendi laiali, sest sotsialistide viimane valimisvõit oli seotud Costa isikliku populaarsusega. Rebelo de Sousa lisas, et ta viivitab Costa ametliku ametist vabastamisega kuni 29. novembrini, et lubada parlamendil vastu võtta järgmise aasta riigieelarve.

Eelarve sees on pensionide ja avalikus sektoris palkade tõstmine, kuid ühtlasi soovivad sotsialistid lõpetada jõukatest välismaalastest pensionäridele mõeldud maksusoodustused.

Opositsiooniline paremtsentristlik sotsiaaldemokraatlik erakond kritiseeris riigieelarvet, kuid ütles, et parem on, kui riigieelarve on vastu võetud, kui seda üldse ei oleks kuni valimiste järgse ajani.

Kuigi sotsialistidel oli skandaali eel sotsiaaldemokraatide ees napp edumaa küsitlustes, võib senise võimupartei toetus veelgi langeda. Siiski arvavad analüütikud, et opositsioonijuhil Luís Montenegrol saab olla raske moodustada valimiste järel valitsuse ilma parempopulistliku erakonna Chega toetuseta. Viimasele ennustatakse toetuse kahekordistumist.

Siiski on Montenegro seni koostööd Chegaga välistanud.

Sotsialiste aga ootab raske uue juhi otsing. Võimalikeks kandidaatideks nimetatakse rahandusministrit Fernando Medinat, Costa asepeaministrit Mariana Vieira da Silvat, endist taristuministrit Pedro Nuno Santost ja siseministrit Luís Carneirot. Siiski pole ükski kandidaat eriti mõjukas või karismaatiline poliitik.

"Valitsevad sotsialistid vaevu suudavad head tulemust saavutada. Lisaks korruptsioonikahtlustustele kahjustab neid asjaolu, et erakonnal puudub teine Costa mõõtu karismaatiline ja tuntud isik," ütles Financial Timesile analüütik Antonio Barroso.