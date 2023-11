Konflikt Lähis-Idas vähendas lennureisijate arvu

Kui vahetult enne 7. oktoobrit oli lennupiletimüük 15 portsenti madalam kui 2019. aastal, siis kolme nädala jooksul pärast 7. oktoobrit oli see juba 20 protsenti madalam kui 2019. aastal.

Lähis-Idas pöördus aga 13-protsendiline lennupiletite läbimüügi kasv 13-protsendiliseks languseks võrreldes 2019. aastaga. 2019. aastat kasutatakse lennunduses referentsaastana, sest pärast seda algas rahvusvahelise reisimise järsku langust põhjustanud koroonapandeemia.

"Loomulikult peletas see sõda inimesi reisimast piirkonda, aga see kahjustas tarbijate kindlustunnet ka mujale reisimisel," ütles lennundusandmeid analüüsiva ettevõtte ForwardKeysi tippjuht Olivier Ponti Financial Timesile.

Ilmekas näide sõja kaugeleulatuvatest mõjudest on lennupiletite läbimüügi langus USA-s. Ameerika Ühendriikidest välismaale väljuvate reiside piletimüük langes 10 protsendipunkti võrra: kui enne Hamasi rünnakut oli läbimüük kuus protsenti kõrgem kui 2019. aastal, siis pärast rünnakut oli see nelja protsendi võrra madalam.

Ühe lennundusettevõtte tegevjuht ütles, et USA turistid tavaliselt reisivad vähem geopoliitiliste kriiside ajal. Sarnast trendi täheldati Lahesõja ajal 1990. aastal.

Lennupiletite läbimüügi andmed toetuvad sektoriülesele andmebaasile Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduselt, kuid see ei hõlma odavlennufirmasid nagu Ryanair ja EasyJet.