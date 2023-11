Hiina suurpank sattus lunavararünnaku alla

Suur Hiina pank ICBC sattus lunavararünnaku alla, mistõttu oli häiritud USA riigivõlakirjadega kauplemine. Rünnaku taga on Venemaal ja Ida-Euroopas tegutseva kriminaalühenduse pahavara.

Kolmapäeval alanud lunavararünnak kestis kaks päeva ja mõjutas USA-s tegutsevat Hiina ICBC panga tütarettevõtet ICBC Finantstehingud (ICBC FS).

Rünnak takistas panga klientidel kaubelda USA riigivõlakirjadega. Pole teada, kuivõrd tugevalt mõjutas rünnak riigivõlakirjade kauplemist. Ühelt poolt on Hiina pank üks olulisemaid mängijaid USA riigivõlakirjadega kauplemise turul. Teiselt poolt on ekspertide sõnul enamikel maakleritel olemas varuplaanid teise panga kaudu tehingute teostamiseks.

Siiski tõusis USA 30-aastaste riigivõlakirjade tootlus neljapäeval järsult 0,12 protsendipunkti 4,78 protsendini, mis viitas tavapärasest oluliselt madalamale nõudlusele nende võlakirjade järele. Kui ostusoovijaid on vähe, tuleb maksta võlakirja pealt kõrgemat tootlust. Pole teada, kas erakordne võlakirjaoksjoni tulemus oli seotud rünnakuga ICBC FS-le.

Hiina valitsus kiitis panga vastust rünnakule reedel. Hiina välisministeerium ütles, et ICBC püüdis vähendada rünnakust tulenevaid kahjusid ja riske. Ministeeriumi pressiesindaja lisas, et pank on seni tegutsenud tulemuslikult rünnakule vaatamata.

Lunavararünnakud on sagenenud pärast pandeemiat, sest kodukontoris töötamine seab ettevõtete digitaalset taristut suuremasse ohtu. Lisaks hakkasid kriminaalsed ühendused rohkem koordineerima oma tegevust.

"Siiski on see ülimalt haruldane, kui sellise suurusega pank kannatab nii palju," ütles küberturvalisuse analüütik Allan Liska Financial Timesile.

Allikate järgi kasutati rünnakus LockBit 3.0 pahavara, mille arendas välja kriminaalne ühendus LockBit. Varem on ühendus korraldanud lunavararünnakuid Londoni finantskeskusele, Briti postiettevõttele Royal Mail ja ION-ile.

Arvatakse, et LockBit tegutseb Venemaal või Ida-Euroopas. Siiski pole selge, kas ühendus on rünnaku taga, sest see tegeleb oma pahavara üüriga teistele kriminaalsetele ühendustele.