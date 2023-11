Rootsi tahab erafirmade haaret koolisüsteemi üle nõrgendada

Rootsi vabakoolid (friskolor) kuuluvad erakätesse, kuid raha õpilaste õpetamiseks tuleb maksumaksjalt. Rootsi tahab reformida riigi haridussüsteemi ning plaanib piirata friskolore haldavate erafirmade kasumite teenimise võimekust.

Friskolore rahastab riik, sest nendel koolidel on keelatud küsida õppemaksu. Rootsi võttis sellise süsteemi kasutusele 1990. aastate alguses, sest tahtis haridussüsteemis konkurentsi suurendada. See võimaldas õpilastel minna erakooli, ilma, et laps oleks suunatud lähimasse riiklikku kooli.

Stockholm muretseb aga üha rohkem Rootsi hariduse allakäigu pärast. Rootsi suurim õpetajate ametiühing Sveriges Lärare hoiatas juunis negatiivsete tagajärgede eest, mis on seotud friskoloridega.

Ametiühing nõudis kasumit taotlevate koolide tegevuse järkjärgulist lõpetamist. Ametiühing tahab, et friskolore haldavad erafirmad investeeriksid kasumi tagasi koolidesse.

Eelmisel aastal sai Rootsi haridusministriks liberaal Lotta Edholm. Ta tahab haridussüsteemi reformida. Ta on võtnud luubi alla ka friskoloride tegevuse.

"Reformitud süsteemis pole võimalik hea hariduse arvelt võtta välja kasumit," ütles Edholm ajalehele The Guardian.

Edholm ütles, et tahab piirata erafirmade võimalusi võtta kasumit välja. "Ei saa olla nii, et riik pumpab raha sisse, et erafirma saaks oma äri teha paremaks ja samas läheb osa sellest rahast kasumiks. Sellele me teeme lõpu," lubas Edholm.

Rootsis tegutseb mitu tuhat friskolori. Nendes käib umbes 15 protsenti kõigist algkooliõpilastest ning 30 protsenti kõigist gümnaasiumiõpilastest.

Edholm ütles, et probleem peitub süsteemis endas. Ta muretseb seal pakutava hariduse kvaliteedi pärast, õpetajad annavad sageli kergekäeliselt häid hindeid.

"Friskolorid kipuvad andma paremaid hindeid kui riigikoolid. Sellega võib tekkida oht, et ka riigikoolid hakkavad panema paremaid hindeid, see on omakorda väga halb," ütles Edholm.

Edholm siiski ütles, et friskoloril on oma koht Rootsi haridussüsteemis. "Rootsi koolisüsteemi teeb erakordseks see, et iga laps saab valida kooli, ilma et see läheks midagi maksma. Oluline on sellest kinni pidada," ütles Edholm.