CIA juht üritab isiklikult vabastada Iisraelis röövitud pantvange

Ajaleht The Times kirjutab, et USA Luure Keskagentuuri (CIA) juht William Burns on endine karjääridiplomaat, kes saab hästi läbi Lähis-Ida piirkonna juhtidega. Burns üritab nüüd vabastada Iisraelis röövitud pantvange ja külastas seetõttu Katari, Egiptust ja Iisraeli.

Burns töötas enne CIA juhiks saamist 33 aastat diplomaadina. Kõik Lähis-Ida juhid ja ka luurejuhid tunnevad Burnsi isiklikult.

Hamas alustas hiljuti rünnakut Iisraeli vastu ja terroristid võtsid pärast 7. oktoobrit enam kui 200 pantvangi. Burns üritab nüüd neid pantvange vabastada.

Neljapäeval saabus Burns Katari, varem käis ta Iisraelis ja Egiptuses. Burns kohtus Iisraelis peaminister Benjamin Netanyahu ja luureagentuuri Mossad juhiga. Egiptuses pidas Burns nõu president Abdel-Fattah el-Sisiga.

Burns sai CIA etteotsa 2021. aasta märtsis. Ajaleht The New York Times kirjutas, et tegemist on luurejuhiga, kes võib tegutseda ka John le Carré spiooniromaanis. Burns võib saatkonna peol anda diskreetselt märku, et linn langeb mässuliste kätte ja sadamas ootab laev, millega saab põgeneda, vahendas The Times.

Briti endine luurejuht ütles, et luureteenistuse juht peab teadma, mis tunne on öösiti seista tänavanurgal ning oodata kohtumist oma allikaga. Burns oskab inimestega hästi suhelda ja president Biden käsib tal läbi viia delikaatseid missioone.

Burns sõitis 2021. aasta novembris Moskvasse, et hoiatada Venemaa ametnikke Ukrainasse tungimise eest. Mais tegi ta salajase visiidi Hiinasse. Burns on kohtunud Kabulis ka Talibani juhtidega.