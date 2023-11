Haapsalu laadal pakuti kutseõppurite kooke ja torte

Haapsalu kutsehariduskeskuses oli reede keskpäeval palju elevust. Saabuvale isadepäevale pühendatud koogi- ja tordilaat meelitas kohale nii magusa- kui ka soolasesõpru. Tõsi, paljud neist ei plaaninud kaasa ostetud küpsetisi isadepäevani hoida.

"Mul on homme sünnipäev, tulin siia, et osta midagi. Vaatasin, et väga lahe oli soolane tort, luiged ja asjad peal, ja teine on Napoleoni tort. Ma mõtlesin, et see on kõige klassikalisem pakkuda oma külalistele," ütles Annely.

Laadal müüdud koogid ja tordid olid tehtud Haapsalu kutsehariduskeskuse kondiitri eriala õpilaste poolt. Mõnel laadakülalisel oli huvi selliste maiuspalade vastu, mida ise kodus teha ei saa.

Laada ettevalmistamine oli kondiitriõpilaste jaoks tegelikult väga tõsine töö.

"Ikka päris pikk päev oli meil eile, mingi 12–13 tundi täiesti tihe tööpäev. Meeskond on 12 kondiitriõpilast, igaühel oli väga palju tööd," ütles Haapsalu kutsehariduskeskuse kondiitri eriala õpilane Kaili Tuul.