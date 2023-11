Kallas: me peame õpetajate palgatõusu kokkuleppe sõlmima

Reedel haridusministeeriumi, linnade ja valdade liidu, riikliku lepitaja ning haridustöötajate liidu esindajate kohtumisel õpetajate palga osas kokkulepet ei sündinud ja riik reedel veel õpetajatele suuremat palgapakkumist ei teinud.

Kallas ütles, et kuivõrd riigi eelarvestrateegia arutamise ajal oli seis väga pingeline, siis nüüd peaks koalitsioon uuesti maha istuma ja palgatõusu võimalust uuesti arutama.

"Ma arvan, et Eestis pole teistmoodi haridust arendada, me peame pikaajalise kokkuleppeni jõudma, nii et ühiskondlikult kõik osapooled on laua taga ja et me selle pikaajalisema kokkuleppe ka sõlmime," lausus ta.

Kallas ütles, et esmaspäeval kogunevas koalitsiooninõukogus esitab ta haridustöötajate palgatõusu pikaajalise kokkuleppe sisu.

"Minu ettepanek oleks, et ühelt poolt kokku leppida õpetajate palgatõusu määrades erinevatel aastatel neljaks aastaks ette. Aga selle juurde käib ka kokkulepe koolivõrgu reformi osas ja õpetajate karjääri-, töökoormuse- ja palgamudeli osas, sest et õpetaja ootus ei ole üksnes palga alammäär, vaid ka see, et töötingimused ja palgamudel oleks kokku lepitud, sest täna on suur osa õpetajate murest ja stressist seotud ka ülekoormusega," lausus ta.

Kallase sõnul on varem kokku lepitud, milliste palgatõusu sammudega peaks järgmisel nelja aastal minema, et aastaks 2027 jõutaks lubatud 120 protsendini Eesti keskmisest palgast.

"Meil on vaja poliitilist konsensust ka, kokkulepet koalitsioonis, et me oleme valmis seda pingutust tegema. Ma väga loodan, et me selle kokkuleppe saavutame," ütles ta.