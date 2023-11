Järgmised päevad tulevad sajused

Laupäeval Taani kohale jõudnud madalrõhuala täitub ja selle kese nihkub pigem Kesk-Euroopa kaguossa. Baltimaad jäävad seetõttu üsna väheaktiivse pöörise kaugesse kirdeserva ning ilm on küll sombune, kuid rahulik.

Öö vastu laupäeva on võrdlemisi pilvine. Vaid Kagu-Eestis on ka selgimisi. Kohati, peamiselt aga saartel, sajab vihma. Mõnel pool tekib ka udu. Puhub valdavalt lõuna- ja kagutuul 2 kuni 8, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Hommik jätkub kõikjal pilviselt ning eelkõige Lääne-Eesti saartel ka sajuselt. Kohati võib veel püsida ka udu. Tuul on lõunast ja kagust 3 kuni 8 meetrit sekundis ja termomeetrinäit jääb 4 ja 7 kraadi vahele.

Päeval liigub vihmapilvi ringi juba mitmel pool üle terve Eesti. Tuul puhub jätkuvalt lõuna ja kagu suunast 2 kuni 7 meetrit sekundis, kuid pärastlõunal pöördub itta. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi.

Sajuselt mööduvad ka järgnevad päevad. Pühapäeva õhtust alates võib sekka poetuda ka lörtsi.

Esmaspäeval läheb vihm juba aga laialdasemalt lörtsiks üle ning teisipäeva õhtust alates võib Põhja-Eestis juba ka lund langeda. Sama intervalliga langeb tasapisi ka õhutemperatuur ning järgmiseks kolmapäevaks jõuab see ööpäeva lõikes vahemikku -3 kuni +3 kraadi.