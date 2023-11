Island evakeeris vulkaaniohu tõttu 3000 inimest

Islandi meteoroloogiaameti andmetel registreeriti reedel kesköö ja kella 14 vahel ligi 800 maavärinat, millest kõige sügavam oli kuni 3,5 kilomeetri sügavusel maa sees.

Islandi meteoroloogiateenistus teatas laupäeval arvestatavast riskist, et Reykjanese poolsaarel võib toimuda vulkaanipurse seoses sellega, et seal on maa alla kogunenud magma hulk ja selle liikumise kiirus kordades suurem kui varasemalt mõõdetud.

Islandi kodanikukaitseamet ütles reedeses avalduses, et tekkiv magmatunnel võib ulatuda Grindavíkini. Kuid reede õhtu seisuga ütles amet, et pole võimalik öelda, kas ja kust magma võib pinnale tungida.

"Maavärinad võivad muutuda suuremaks kui need, mis on juba toimunud, ja see sündmuste jada võib põhjustada purske. Siiski pole endiselt märke, et magma oleks pinnale lähenemas. Selle edenemist jälgitakse tähelepanelikult," teatas kodanikukaitseamet.

Kodanikukaitseamet käskis hommikul kogu Grindaviki elanikkonnal linnast lahkuda, kuid rõhutas samas, et see ei ole veel erakorraline evakueerimine.

Reykjanese piirkonnas asustamata aladel on viimastel aastatel olnud mitu vulkaanipurset, kuid praegu toimuda võiv purse võib ohustada linna, teatasid võimud.

Piirkonnas asuv maailmakuulus Blue Lagooni termaalbassein on käimasoleva seismilise aktiivsuse tõttu juba suletud.

Alates 2021. aastast on Islandil purse toimunud peaaegu iga 12 kuu järel. Viimane vulkaanipurse toimus juulis Islandi pealinnast Reykjavikist lõuna pool.

Island asub tektoonilise plaadi piiril, mis lõheneb pidevalt, surudes Põhja-Ameerika ja Euraasia üksteisest eemale piki Kesk-Atlandi harja joont. See on koduks 32 aktiivsele vulkaanile.

Magma on segu sula- ja poolsula kivimitest, mida leidub Maa pinna all ja mis võib pinnale jõudes põhjustada purske, muutudes laavaks.