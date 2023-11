Ilm läheb üha talvisemaks

Pühapäeval areneb Ukraina kohal madalrõhuvööndis uus kese, mis võtab suuna põhja ja ulatub servaga ka Eestini. Samal ajal tugevneb Skandinaavia põhjatipus külmema õhuga kõrgrõhkkond, mis muudab rõhuvälja pingelisemaks. Nii sajab meil laialdaselt vihma ja hilisõhtul võib sekka tulla ka lörtsi.

Eelolev öö on pilvine ja vihmane. Kohati on ka udu. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 3-8, hommikul põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on kolm kuni kuus kraadi.

Hommik jätkub pilviselt ja vihmaselt ning mõnel pool võib endiselt püsida udu. Tuul on valdavalt kirdest 2 - 8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s ja termomeetri näit jääb nelja ja kuue kraadi vahele.

Ka päev ei too midagi uut ning mitmel pool sajab ikka vihma. Tuul puhub valdavalt kirdest- ja idast 3 - 8 m/s. Põhjarannikul tuul tugevneb, puhudes kiirusega 7-12, puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on jääb mandril viie-kuue kraadi juurde, saartel on maksimaalselt seitse kraadi.

Esmaspäeval püsib madalrõhuala sajune lääneserv Baltimaade kohal, kuid õhuvool pöördub põhja ja sealt algab külma õhu sissevool. Jätkuvalt sajab nii vihma kui lörtsi, õhtul võib ida pool sekka tulla juba ka lund.

Uuel nädalal läheb iga päevaga sammukese jahedamaks ning sujuvalt lisandub vihmale lörts ja lörtsile lumi. Esmaspäeval on õhutemperatuur nii öösel kui päeval null kuni viis kraadi. Neljapäevaks on see langenud päeval vahemikku -2 kuni +2, öösel on kuni -5 kraadi. Tuul püsib seevastu võrdlemisi mõõdukas.