Ukraina võttis tagasi küla Harkivi lähedal

Oluline 12. novembril kell 9.40:

- Ukraina vabastas küla Harkivi oblastis, heiskas lipu.

Ukraina valmistub Vene rünnakuteks energiataristule

Ukrainal on tuleva talve üleelamiseks piisavalt energiaressursse, kuid Venemaa rünnakute oodatav tõus võib varustusvõrke häirida, ütles Ukraina energiaminister German Galuštšenko laupäeva hilisõhtul.

"Meil on piisavalt energiaressursse, selles osas tunneme end rahulikult," ütles Galuštšenko Ukraina avalik-õiguslikule televisioonile. "Küsimus on selles, kui palju võivad tulevased rünnakud tarneid mõjutada."

Viimase paari nädala jooksul on Venemaa rünnanud Ukraina infrastruktuuri 60 korda, teatas Kiiev kolmapäeval, pannes nii aluse kartustele, et Moskva võib olla juba alustanud elektrivõrgu sihtimist.

Eelmisel talvel tabasid tuhanded Venemaa droonid ja raketid elektritaristut, põhjustades ulatuslikke elektrikatkestusi.

Galuštšenko ütles, et Ukraina kardab, et Venemaa taaskäivitab massilised drooni- ja raketirünnakud energiainfrastruktuuri vastu, kui temperatuur langeb ja jääb alla nulli. "Madal temperatuur lisab muidugi kahju," ütles Galuštšenko. "Iga miinuskraad suurendab juba riske."

Seni on sel sügisel Ukrainas olnud soe ilm, kuid eeloleval nädalal langeb temperatuur Kiievis ja mujalgi alla nulli.

​

Küla Harkivi külje alla läks taas Ukrainale

Ukraina väed saavutasid laupäeval taas kontrolli Harkivi oblasti Topoli küla üle ja heiskasid riigilipu, teatas riigipiiriteenistus.

"Oleme alati valmis oma maid kaitsma ja vaenlasi hävitama," teatas piiriüksus.

2022. aasta täiemahulise Venemaa sissetungi ajal vallutasid Vene väed küla juba sõja alguses ja see oli seni Moskva okupatsiooni all.

Kiievi oblasti sõjaväeadministratsioon teatas laupäeva õhtul, et Venemaa ballistilise raketi löögi tagajärjel sai kannatada 18 kodu ja üks äriühing Kiievi oblastis.

Kahjustada said ka mitmed mitteeluruumid, kuid kriitiline infrastruktuur tabamusi ei saanud. Ohvritest ei teatatud, lisas sõjaväeadministratsioon. "Lööklaine ja mahakukkuva prahi tõttu said majapidamistes kannatada aknad, uksed, katused ja fassaadid," kirjutati raportis.

Vene väed andsid 11. novembri hommikul esimest korda 52 päeva jooksul raketilöögi Ukraina pealinnale.

Kella 8 paiku hommikul oli linnas kuulda õhutõrjesüsteemide tekitatud plahvatusi, millele järgnes õhurünnaku sireen. Õhuvägi teatas, et Kiievi suunas välja lastud Vene ballistilise raketi tulistas alla õhutõrjesüsteem Patriot. Ukraina sai oma kaks esimest Patrioti süsteemi USA-lt ja Saksamaalt aprillis.

Oktoobris lubas Saksamaa tarnida riiki veel ühe Patrioti süsteemi, kuna Ukraina valmistub talvekuudel intensiivistunud raketirünnakuteks.

Ukrainas on ümberasustatud ligi viis miljonit inimest

Ukraina ametnikud loendasid novembris 4,9 miljonit riigisiseselt ümberasustatud isikut, kellest 3,6 miljonit sai riigisiseselt ümberasustatud isiku staatuse pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris, teatas Ukrinform.

Ukraina ajutiselt okupeeritud territooriumide taasintegreerimise minister Irina Vereštšuk ütles, et peaaegu pooled riigisiseselt ümberasustatud isikutest ei saa valitsuse toetusi, kuna nad ei ole seda ametlikult taotlenud.

Ümberasustatu staatus annab Ukraina kodanikele õiguse saada valitsuselt teatud sotsiaaltoetusi, näiteks sularahamakseid või juurdepääsu olulistele teenustele. Riigisiseselt ümberasustatud isikutele määratakse igakuine valitsuse eluasemetoetus 3000 grivnat erivajadustega inimestele ja lastele ning 2000 grivnat kõigile teistele riigisiseselt ümberasustatud isikutele.

Vereštšuk ütles, et 158 000 riigis ümberasustatud isikut kaotasid õiguse sotsiaaltoetustele ja et lõviosa neist inimestest on need Ukraina kodanikud, kes läksid välismaale, elavad seal alaliselt ja saavad makseid nendelt riikidelt, kus nad elavad.

Puuduvad täpsed andmed selle kohta, kui palju ukrainlasi on välismaalt või teistest Ukraina piirkondadest oma kodudesse tagasi pöördunud. Valitsuse hinnangul on Harkivisse tagasi tulnud vaid 25 000 inimest pärast seda, kui Ukraina väed vabastasid selle aasta alguses Venemaa okupatsiooni alt suured territooriumid.

Vereštšuk ütles, et riigisiseselt ümberasustatud isikute staatus ei aegu enne sõja lõppu.