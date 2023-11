Kristina Kallas ei kandideeri Eesti 200 esimeheks

Kallase sõnul on tormised ja keerulised ajad nii valitsusel Eesti kriisidest välja juhtimises kui ka Eesti 200-s.

"Sellistel hetkedel on väga oluline, et juhid seavad selgeid prioriteete ja sihte, kuidas kriisidest välja tulla. Meil on hariduskriis, mis on tekkinud aastakümne jagu tegemata otsuste tulemusel. Ma pean oma absoluutseks prioriteediks hariduskriisi lahendamise ja sellest tingituna olen otsustanud, et ma ei kandideeri praegusel hetkel Eesti 200 erakonna esimeheks. Kahte suurt ülesannet korraga teha ei saa nii, et mõlemad saavad tehtud õigesti ja hästi," sõnas Kallas.

Kallas ütles, et Eesti 200 vajab eelolevaks aastaks juhti, kes saab pühenduda erakonna kui meeskonna kokku toomisele ja ühise eesmärgi nimel tegutsemisele.

"Mõningane peataolek pärast valitsema asumist, mille tingisid väga raskel ajal valitsusse minek, eelarvekriis, poliitiline seisak riigikogus, tuleb ületada ja uuesti koondada kogu erakond tegutsema nende sihtide nimel, mis meie valimisplatvormis on Eestile kirja pandud. Valitsusel seisavad ees väga keerulised otsused Eesti majanduse konkurentsivõime languse peatamiseks ja riigi rahanduse korda tegemiseks, aga ka ühiskonna usalduse taastamises kriiside järgselt," sõnas Kallas.

Esimehe kohast loobunud Lauri Hussari asemel kandideerib praeguste andmete kohaselt esimeheks välisminister Margus Tsahkna. Riigikogu liikmed Liisa Pakosta ega Hendrik Terras veel teatavaks teinud, kas nad soovivad uueks esimeheks kandideerida.

Eesti 200 üldkoosolek koguneb uut esimeest valima 19. novembril, kandidaatide esitamise tähtaeg on 12. november.