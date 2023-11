Kadrina "Hää õlle" esikohaauhinnad jagunesid nelja tootja vahel

Kadrinas peeti konkurssi "Hää õlu" üheksandat korda. Sel aastal andis väljajagatavatele tiitlitele lisakaalu, et tegu oli sauna-aasta võiduõlledega. Saunapealinna Kadrina saunaministri Rein Siku sõnul on õlu osa saunakultuurist.



"Hea saunaõlu on piisavalt külm, piisavalt väheste kraadidega ja piisavalt humalane. Enamik siinsetest õlledest on tegelikult pärast sauna natuke mekkimiseks, sest hea saunaõlu on üks korralik pilsner," sõnas Rein Sikk.

29 õlle mekkimine ja pingeritta panemine lihtne ülesanne ei olnud. "See oli väga raske ja mida aeg edasi, seda raskemaks läks hindamine. Nad läksid vähe kangemaks, maitsed läksid erinevaks. Oli raske," tunnistas õllehindaja Liina Sarv.



Oma õllepäevikus üle 8000 kesvamärjukese sordi kirjeldanud Karmo Tüür ütles, et tema jaoks on õllede hindamised olulised.

"Loomulikult mõista, kui me pärast sauna või heinategu või puude lõhkumist lihtsalt õlut joome või sõpradega pubisse läheme, siis me ei pea end sellega vaevama. Aga kui natukenegi luua endale mingit süsteemi, et veidigi aru saada, mis on erinevate stiilide vahe, mis on halvem, mis on parem ning mille poolest üht õlut heaks kiita ja teist jälle pahaks panna, siis tuleb tegeleda süstemaatilise hindamisega. Ja ma olen sellega tegelenud juba vähemalt 11 aastat," rääkis Karmo Tüür.



Žürii ja rahva antud punktide põhjal välja selgitatud esikohaauhinnad jagunesid sõbralikult nelja tootja vahel: need said Kalamaja, Purtse, Lehe ja Pühaste (koostöö pruulikojaga Neon Raptor) pruulikoda.