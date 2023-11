Kaitseväe keskpolügoonil suri õnnetuse järel tegevväelane

Esialgsetel andmetel sai hukkunud tegevväelane eluohtlikult vigastada väljaõppe käigus imitatsioonivahenditega toimunud plahvatuse tagajärjel, teatas kaitseväe peastaap.

Kannatanule anti kohapeal esmaabi ning kutsuti koheselt kiirabi, kuid tema elu ei õnnestunud päästa. Lahkunu lähedasi on tema surmast teavitatud.

Kaitsepolitseiamet alustas juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks uurimist.

Kaitsevägi avaldab lahkunu lähedastele ja relvavendadele sügavat kaastunnet ning palub austada lahkunu lähedaste leina.

Hukkunu lähedastele avaldas kaastunnet ka president Alar Karis. President sõnas, et oht ja teenistus kaitseväes on alati kokku seotud, kuid on eriti valus ja ebaõiglane, kui pöördumatult traagiline juhtub Eestis.

"Täna langes Scoutspataljoni võitleja teenistusülesande täitmisel, õpetades Ukraina kamraade, et nad oleksid head sõdurid oma riigi vabaduse ja iseseisvuse rindejoonel. Langetan pea Eesti sõduri mälestuseks. Minu sügav kaastunne tema lähedastele, sõpradele, relvavendadele. Eesti leinab," kirjutas Karis.