Eesti 200 juhiks kandideerimisest loobunud peavad Tsahkna eeliseks kogemust

Erakonna juhi kohast loobumist põhjendas Hussar sooviga keskenduda riigikogu juhtimisele. Pühapäev on viimane päev esitada uue juhi kandidaate.

Erakonna aseesimees, riigikogu liige Hendrik Terras teatas, et loobub kandideerimast ja toetab esimehe valimistel välisminister Margus Tsahknat, kes reedel teatas oma kandideerimisest.

"Ma arutasin lähedastega, arutasin erakonnakaaslastega ja jõudsin otsusele, et praegusel ajal on meil vaja pikaajalist poliitilist kogemust, mida Margus esindab," sõnas Terras.

Terras kandideeris aasta tagasi esimehe kohale ja taandas end toona Lauri Hussari kasuks.

Küsimusele, kas ta ei kandideeri erakonna madala toetuse ja keerulise olukorra tõttu, vastas Terras, et see nii ei ole ning mõtleb sellele, mis on erakonna jaoks kõige parem. "Meil on praegu keerulised ajad nii riigikogus, kui ka erakonnas on natukene vaja käigu vahetust. Nii palju kui ma jõudnud olen, siis ma näen, et Margus esindab seda kõige paremini."

Ka Eesti 200 esimene esimees, haridusminister Kristina Kallas teatas pühapäeval samuti, et loobub kandideerimast, kuna tahab keskenduda hariduskriisi lahendamisele. Kallase sõnul peab uuel juhil olema aega ja mitut kriisi korraga lahendada pole võimalik.

"Sattusime väga keerulisse aega, nii riigikogus kui ka valitsuses. Keskendusime nende probleemide lahendamisele, mis on kõik igaüks omaette, aga meil on tegelikult vaja, et me jõuga koos töötaksime, praegu on vaja see meeskond, nii fraktsioon, valitsusdelegatsioon kui ka piirkonnad uuesti jõuna kokku võtta," rääkis Kallas.

Ühe võimaliku juhikandidaadina on räägitud riigikogu liikmest Igor Tarost, kelle sõnul pole kandideerimiseks praegu õige aeg.

"Meil on vaja erakonna ette inimest, kes lisaks sellele, et on avalikkusele usutav, on ka pikaajalise poliitilise kogemuste pagasiga, kuna meil seisavad koalitsioonis hästi olulised läbirääkimised ja vaidlused seoses kogu selle riigieelarve keerulise olukorraga," rääkis Taro.

Liisa Pakosta sõnul on ta alati selle poolt, et ka naised kandideeriksid, kuid seekord otsustas ta Tsahkna kasuks loobuda.

"Ma vaatasin just, et Arko Okk on teatanud oma kandideerimisest ja selles mõttes on tema positsioon tuua välja see, mida me oleme inimestele tegelikult lubanud, väga hea ja ma loodan ka, et tuleb kõva debatt selles osas. Ma ise arvan ka, et see erakond peab muutuma. Marguse valimine erakonna esimeheks peab kaasa tooma muudatused," ütles Pakosta.

Filmimees Arko Okiga ei õnnestunud "Aktuaalsel kaameral" ühendust saada. Esimehe kandidaate saab esitada pühapäeva südaööni ja uus juht valitakse üheks aastaks 19. novembril toimuval üldkoosolekul.