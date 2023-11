Haapsalu vanaema kirjutas lapselapse mängudest koduhoovis lasteraamatu

Raamat "Luna lood. Kivikuninga kuningriik" räägib sellest, kuidas üks väike tüdruk avastab, et tema vanaema aed peidab endas putukaid, linde ja elavaid kujukesi, kes kõik oskavad inimkeeli rääkida.

"See on selline lugu, mis juhtub lapsega siis, kui ta läheb õue ja kohtub seal aias erinevate tegelastega, kes kõik on omamoodi, oma iseloomuga ja oma tegevustega: Korraga saab see väike laps olla suur ja tähtis ja kes seda ei tahaks," sõnass Randmann-Mihkla.

Höije Rahu tehtud illustratsioonid on äärmiselt töömahukad, sest põhinevad fotokollaažil. Illustratsioonid koosnevad individuaalselt pildistatud detailidest, mida on seejärel arvutis töödeldud ja kunstiteoseks vormitud.

Rahu sõnul on umbes 90 protsenti illustratsioonide aluseks olnud fotodest tema tehtud, kuid lisaks kasutas ta ka Janne Põlluaasa linnufotosid, Tiiu Randmann-Mihkla erakogu ja natuke pildipanga abi.

"Minu jaoks kõige olulisem lähtepunkt oli, et see oleks laste perspektiivis. Et mina kui täiskasvanud naine leiaksin ülesse selle oma viieaastase lapse ja suudaksin selle mängulisuse ja kerguse siis oma tehnikasse ja töösse tuua. See oli ühtlasi ka kõige keerulisem osa," rääkis Rahu.

Raamatus kirjeldatud kohad ja tegelased jäävad Randmann-Mihkla koduaias silma ka päriselus. Kui putukad ja siil on sügiseks kadunud, siis linde näeb endiselt. Terve rea tegelaste prototüübiks olid aga kujud, mille Randmann-Mihkla on teinud aastate jooksul kodukaunistuseks.

"Lihtsalt selleks, et tänaval möödujal oleks tore üllatus, kui ta neid märkab. Selles raamatus oskavad nad ju otseloomulikult kõik rääkida ja igaühel on oma roll," ütles raamatu autor.

Raamatu "Luna lood. Kivikuninga kuningriik" esitlus on 2. detsembril Haapsalu lasteraamatukogus.