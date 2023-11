Esmaspäev tuleb lörtsine ja vihmane

Esmaspäev tuleb pilvine, mitmel pool sajab vihma ja lörtsi ning temperatuur on 0 kuni 5 kraadi.

Ööl vastu esmaspäeva liigub aktiivne madalrõhkkond Peipsi taha ning selle servas algab külmema õhu sissevool. Nii hakkab vastu hommikut Eesti idaosas vihma sekka lörtsi, õhtul ka lund tulema.

Teisipäeva öösel jõuab madalrõhkkond Loode-Venemaale. Kuna selle serv ulatub endiselt üle Eesti, sajab siingi nii lörtsi kui lund. Õhutemperatuur langeb Mandri-Eestis 0 kraadini, kohati alla sellegi muutes teed libedaks. Päeval tugevneb Skandinaavia ja Soome kohal kõrgrõhkkond ja tänu sellele jääb meilgi sadusid vähemaks.

Ööl vastu esmaspäeva on taevas pilves. Mitmel pool sajab vihma, vastu hommikut Ida-Eestis ka lörtsi. Kohati on udu. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, põhjarannikul kirdest 6-11, iiliti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +6 kraadi.

Pilvine tuleb ka esmaspäeva hommik. Sajab vihma ja lörtsi ning tuul puhub põhjast ja loodest 3-9, põhjarannikul kuni 15 m/s. Õhusooja on 0 kuni 6 kraadi.

Päeval on taevas ikka pilves ning mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Õhtul tuleb idapoolsetes maakondades sekka ka lund. Puhub põhja- ja loodetuul 3-9, põhjarannikul iiliti 13 m/s. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb. Plusskraade on oodata 0 kuni 5.

Pehmed sügisilmad asenduvad järgnevail päevil märksa külmematega. Vahelduva pilvisusega taevast pudeneb kohati lörtsi ja lund, saartel ja rannikul ka vihma. Kui teisipäeva öösel on keskmine temperatuur veel plusspoolel, SIIS reedel on külma juba keskmiselt -5 kraadi. Miinuspoolele jäävad temperatuurid kohati ka päevasel ajal. Kui teisipäeval on sooja 0 kuni 3 kraadi, siis reedel juba külma kuni -3 kraadi.