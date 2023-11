Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi jalaväelased ja soomusmasinad tungivad Gaza linnas sügavamale. Liibanoni šiialiikumise Hezbollah võitlejate rünnakutes sai pühapäeval haavata seitse Iisraeli sõjaväelast ja 10 muud isikut, teatasid Iisraeli relvajõud ja päästeteenistus.

Oluline 13. novembril kell 6.25:

- Iisraeli väed tungivad Gaza linnas sügavamale;

- Hamasi poolt võetud pantvangide seas on 3-aastane ameeriklane;

- Hezbollah' piirirünnakutes sai haavata seitse Iisraeli sõdurit.

Iisraeli väed tungivad Gaza linnas sügavamale

Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi jalaväelased ja soomusmasinad tungivad Gaza linnas sügavamale.

"Jalaväe- ja lahingutehnika jõudsid Gazas asuva Al-Shati põgenikelaagri äärealadele," ütles Hagari. Iisraeli väed on jõudnud ka Gaza sadama lähedusse. Maavägi teeb seal aktiivselt koostööd mereväega.

Hamasi poolt võetud pantvangide seas on 3-aastane ameeriklane

USA president Joe Biden arutas pühapäeval Katari juhiga Gaza sõda. Biden arutas Katari juhiga ka pantvangide vabastamist. Gaza sektorit juhtiv terroriorganisatsioon Hamas hoiab välismaalasi pantvangis ning Valge Maja teatas, et pantvangide seas on ka 3-aastane ameeriklane, vahendas CNN.

"Kaks liidrit leppisid kokku, et pantvangid tuleb viivitamatult vabastada," teatas Valge Maja

Hamasi juhitud tervishoiuministeerium teatas, et Gaza Al-Shifa haiglas suri viis enneaegset last. Hamasi tervishoiuministri asetäitja rääkis, et Gaza sektori suurimat haiglat tabasid kütusenappus ja elektrikatkestused ning piirkonnas jätkusid ägedad lahingud.

Hezbollah' piirirünnakutes sai haavata seitse Iisraeli sõdurit

Liibanoni šiialiikumise Hezbollah võitlejate rünnakutes sai pühapäeval haavata seitse Iisraeli sõjaväelast ja 10 muud isikut, teatasid Iisraeli relvajõud ja päästeteenistus.

Iisraeli armee kõneisik viitseadmiral Daniel Hagari ütles, et Hezbollah rünnak Liibanoni-Iisraeli piiril tsiviilisikute vastu oli "väga tõsine" vahejuhtum.

Hagari rõhutas, et kuigi Iisrael keskendub sõjale Gazas, ollakse "väga kõrges valmisolekus ka põhjas".

Armee teatel sai seitse sõjaväelast kergelt kannatada mürsurünnakus Manara piirkonnas.

Iisraeli päästeteenistus ei andnud täpsemat teavet ülejäänud 10 kannatanu kohta, kuid märkis, et kaks neist on kriitilises seisundis.