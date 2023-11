Omavalitsused investeerivad Nursipalu raha haridusse ja teedesse

Neli Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seotud Võrumaa omavalitsust on saanud kogukonna elukvaliteedi parandamiseks ühekordse investeeringutoetuse kokku 10 miljonit eurot. Antsla vald on riigilt saanud kaks miljonit eurot, mida kasutatakse kohaliku koolihoone ehitustööde jaoks.

"Antsla vald soovib seda raha kasutada Antsla gümnaasiumi rekonstrueerimiseks. Selle hoone rekonstrueerimist oleme kaua oodanud ja nüüd on selle jaoks vahendid olemas. Hange on läbi viidud, ehitustööd juba käivad ja peavad olema järgmise aasta juunikuu lõpuks lõpetatud," ütles Antsla vallavanem Avo Kirsbaum.

Võru linnapea Kalvi Kõva sõnul ehitatakse Nursipalu raha abil lasteaed.

"Seda raha kasutame Punamütsikese lasteaia ehituseks. Kuna see ehitus on kokku 7,8 miljonit, siis oleme sellesse küsinud ka energiasäästu vahenditest 2,8 miljonit ja ootame selle projekti vastust. Kui see tuleb positiivne, siis hakkame järgmise aasta esimesest poolest ettevalmistavaid töid, nagu ehitushange, läbi viima. Ja järgmise aasta lõpuks loodaks hakata hoone ehitusega pihta," ütles Kõva.

Ka Võru vallas plaanitakse toetuse abil rahastada lasteaia ehitust ning remontida teid.

"Võru vald on saanud kolm miljonit eurot ja lisaks on saanud ka selle aastase häiringutasu 148 000 eurot. Oleme siin plaani pidanud, kuhu seda raha kasutada. Ja meil on siin selline koht, mis raha nõuab ja mis oleks vaja lõpule viia, Sõmerpalu lasteaed," ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Ta lisas, et praeguse plaani kohaselt võiks vähemalt kaks ja pool miljonit eurot lasteaia peale kulutada.

"Ja kuna siit piirkonnast on tulnud ka päris mitmetelt mitmetelt inimestelt teede peale soove, siis võiks need viia kõva katte alla. Seal on kasusaajate hulk suur," sõnas Puusepp.