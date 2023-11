Tim Scott loobus püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks

Lõuna-Carolina senaator Tim Scott teatas pühapäeval, et loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks 2024. aastal peetavatel valimistel.

"Kui ma Iowasse tagasi lähen, ei tee seda presidendikandidaadina. Ma lõpetan oma kampaania," rääkis Scott.

Scotti sõnul andsid valijad talle märku, et praegu pole tal õige aeg kandideerida USA presidendiks.

Hiljuti toimus kolmas vabariiklaste presidendidebatt. Scott ei paistnud seal silma. Temaga seotud ainus meeldejääv hetk oli tema tüdruksõbra Mindy Noce'i esimene avalik esinemine, vahendas New York Post.

Scott pole isegi kõige populaarsem Lõuna-Carolina osariigist pärit kandidaat, kuna presidendiks kandideerib ka Nikki Haley. USA endine ÜRO suursaadik Nikki Haley oli varem Lõuna-Carolina osariigi kuberner.

Analüütikud siiski eeldasid, et Scott ei plaani lähiajal kandideerimisest loobuda ja üritab jõuda neljandasse debatti. Uudisteagentuur AP teatas pühapäeval, et Scotti kampaaniameeskond ei teadnud, et ta loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks.

Ametlikku toetust pole veel Scott ühelegi vabariiklaste presidendikandidaadile avaldanud. Senaator lisas, et ei plaani saada ka riigi asepresidendiks. "Ma kandideerisin presidendiks, et saada presidendiks. Asepresidendiks saamine pole kunagi olnud selle kampaania ülesannete nimekirjas," rääkis Scott.

Hiljuti teatas ka USA endine asepresident Mike Pence teatas , et loobub püüdlemast vabariiklaste presidendikandidaadiks. Endine president Donald Trump on praegu vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat.