Tallinna Linnateater tõstis esmaspäevast piletihindu

Esmaspäevast tõuseb etenduse tavapileti hind seniselt 30 eurolt 35 eurole. Uut hinda rakendatakse järgmise aasta esimesel poolaastal etenduvatele

lavastustele, mille müük algab esmaspäeval. Selle aasta lõpuni rakendub piletimäär 30 eurot.

Sooduspileti, mille saavad lunastada õpilased, üliõpilased, pensionärid ja õpetajad, hind tõuseb seniselt 25 eurolt 30 eurole.

Sooduspileti hind tund enne etenduse algust saalis vabade kohtade olemasolul tõuseb 12 eurolt 15 eurole.

Hinnakirja muutmise põhjus on teatri väitel oluline elukalliduse tõus: suurenenud on nii kommunaalteenuste kui ka muude teatri tegevuseks vajalike teenuste hinnad. Seni viimane piletihinna tõus toimus teatris 15. detsembril 2022.

Tallinnas Theatrumis on tavahinnad 29 eurot ja soodushinnad 22 eurot. Draamateatri kodulavade etenduste piletid suures saalis on 18–35 eurot, väikses saalis 30–35 eurot ja maalisaalis 30–35 eurot. VAT teatri tavahinnad on 28 eurot, ja soodushinnad 21 eurot.

Tartus Vanemuises on tavahinnad 30 eurot ja soodushinnad 24–27 eurot.