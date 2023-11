Poola parlament valis spiikriks EL-i meelse Szymon Holownia

"Pärast seda hääletust ei ole enam kahtlust, et parlamendis on enamus, kes on valmis võtma võimu," ütles endine teleajakirjanik ja tsentristliku erakonna Poola 2050 asutaja Holownia.

Oktoobrikuistel valimistel sai senine võimupartei Õigus ja Õiglus (PiS) parlamendis enim kohti, kuid mitte enamust. Parlamendi 460-kohalises alamkojas on PiS-il 194 ja EL-i meelsel opositsioonil 248 kohta. President Andrzej Duda tegi sellest hoolimata PiS-ile ülesandeks uue valitsuse moodustamise.

EL-i meelsed erakonnad eesotsas endise peaministri ja Euroopa Liidu Nõukogu presidendi Donald Tuskiga saavutasid valitsuse moodustamiseks enamuse, kuid peavad ära ootama, kas PiS-i katsed seda teha ebaõnnestuvad.

"Poola demokraatia enam kui 30 aasta pikkuses ajaloos on tegemist enneolematu olukorraga," ütles Varssavi Collegium Civitase ülikooli rektor sotsioloog Stanislaw Mocek. "Esimesed esmaspäevased hääletused näitavad, milline on parlamendi uues koosseisus tegelik jõudude vahekord."

Parlamendi esmaspäevasel avaistungil teatas peaminister Mateusz Morawiecki valitsuse tagasiastumisest, seejärel jätkab valitsus tööd kohusetäitjana.

PiS on lubanud teha kõik, et moodustada uus valitsus põhiseadusega ette nähtud 14 päeva jooksul ning saavutada valitsuse kinnitamine parlamendis järgmise 14 päeva jooksul.

"See eesmärk on määratud läbi kukkuma," ütles Mocek, kelle sõnul PiS üritab lihtsalt aega võita, et saavutada lisarahastust, panna oma inimesed võtmekohtadele ning tagada opositsiooni minnes pehme maandumine.