Arengumaad ja Euroopa riigid vaidlevad globaalsete maksureeglite üle

Arengumaade soov üle anda osad volitused ülemaailmsete maksureeglite kehtestamise üle OECD-lt ÜRO-le on takerdunud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vastuseisu taha.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) on korraldanud ülemaailmseid läbirääkimisi maksude üle aastakümneid, kuid paljude arenguriikide arvates ei esinda organisatsioon nende huve. OECD liikmeteks saavad olla ainult majanduslikult arenenud riigid.

Eelmisel aastal algatas 54 Aafrika riiki ÜRO resolutsiooni, milles kutsuti üles koostama aruande rahvusvahelise maksukoostöö tõhususe kohta. Resolutsioonis nõuti, et aruandes käsitletaks ka võimalust tagada ÜRO-le suurem roll globaalses maksuaruteludes.

Resolutsioon sai ühehäälse heakskiidu ÜRO peaassamblee poolt ning ÜRO peasekretär avaldas sel suvel aruande, milles pakutakse välja kolm võimalust ÜRO rolli tugevdamiseks. Kolmest võimalusest kaks on õiguslikult siduvad.

Ometi on arenguriikide sõnul EL-i ja Ühendkuningriigi esindajad vastu kõikidele aruandes tehtud ettepanekule.

"Me püüdsime läbi rääkida heas usus. EL ja Ühendkuningriik ei taha seda teha ning nad püüavad protsessiga viivitada. See on suur skeem, millega püütakse säilitada status quo'd (hetkeseisundit) ning hoida arenguriigid [maksuaruteludest] eemal," ütles ta.

Arenguriigid nagu Nigeeria, Ghana, India ja Brasiilia nõuavad, et ÜRO saaks õiguslikult siduvaid volitusi maksuläbirääkimiste pidamiseks.

Euroopa riigid on aga mures, et ÜRO suurem roll võib õõnestada toimivaid protsesse OECD-s ning killustada globaalset maksusüsteemi. 2021. aastal leppis OECD eestvedamisel üle 130 riigi kokku globaalse minimaalse kohustusliku maksumäära kehtestamises rahvusvaheliste ettevõtete kasumitele, kuid kokkuleppe elluviimine on takerdunud viivitustesse.

Septembris tegid EL-i rahandusministrid ühisavalduse, milles lubasid kaaluda koostööd ÜRO tasemel mittesiduvate läbirääkimiste raames. Protsessi mittesiduvus aitaks ministrite sõnul vältida olemas olevate rahvusvaheliste maksukokkulepete dubleerimist.

Financial Timesi ajakirjanike käsutuses olevad läbirääkimisdokumendid aga näitavad, et EL-i ja veel mitme riigi esindajad ei soovi toetada ka vabatahtlikku mittesiduvat protsessi, mille on pakkunud välja ÜRO peasekretär. Selle protsessi asemel soovivad EL-i esindajad luua uue töörühma, mis pakuks välja uusi variante ÜRO maksurolli sisustamiseks. Töörühmalt oodatakse tulemust alles 2025. aasta septembriks.

"See segab edasiliikumist ning selle eesmärk on arutelusid edasi lükata," ütles ühe arenguriigi esindaja ajakirjanikele.

Ühendkuningriigi valitsuse pressiesindaja ütles, et see on töötanud pikka aega partneritega rahvusvahelise maksukoostöö arendamiseks.

"Me räägime läbi heas usus. Meie lähenemine peegeldab usku, et rahvusvaheliste maksusüsteemide parandamine on võimalik ÜRO protsessi kaudu ilma, et oleks vaja dubleerida OECD tööd," lisas pressiesindaja.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja keeldus teateid kommenteerimast.