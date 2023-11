Ilm: sügisene hallus asendub talvise kargusega

Lähipäevil on Eestis oodata saju harvenemist ning õhutemperatuuri muutumist järk-järgult külmemaks.

Satelliidipiltidelt on näha, kuidas möödunud ööpäeval liikus sajune madalrõhkkond piki Lääne-Venemaad põhja suunas, kohtus külma õhuga ning vihmasadu asendus lörtsi ja lumega. Külma õhu saabumist Läänemere lõunapoolsetele aladele toetab omalt poolt Norra merel tugevnev ja itta laienev kõrgrõhuala. Euroopa lääneserv jäi aga esmaspäeval Atlandilt saabuva madalrõhkkonna tihedate vihmapilvede alla.

Eesti jääb eeloleval ööl Lääne-Venemaalt kirde suunas liikuva madalrõhkkonna mõjuvälja ning mitmele poole jagub sajupilvi. Sisealadel sajab lörtsi, sekka lund, saartel-rannikul tuleb peamiselt vihma. Teisipäeval laieneb Skandinaaviast üle mere kõrgrõhuala, samal ajal jõuab üle Taani väinade Läänemere lõunaosa kohale uus madalrõhkkond. Eesti jääb rõhkkondade piirialale, kus sadu harveneb, aga õhk läheb järk-järgult külmemaks.

Eeloleval ööl on Eestis pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, Lääne-Eestis lörtsi ja vihma. Puhub põhjakaare tuul 2-8, öö hakul Virumaa rannikul kuni 11 m/s, Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadini. Teed muutuvad kohati libedaks!

Teisipäeva hommikul sajab kohati lörtsi, sekka lund, rannikul ka vihma. Teed on kohati libedad! Sisealadel on tuul nõrk ja muutlik, rannikul puhub põhjakaarest 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 ja +3 kraadi vahel.

Päev on peamiselt pilves. Kohati sajab lörtsi ja lund, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5, rannikul valdavalt kirdetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on nullist +4 kraadini.

Kolmapäeval laieneb Skandinaavia kohal olev kõrgrõhuala ida-kagu suunas ning kannab oma serva mööda meile põhjast külma juurde. Eesti põhjarannikul, kus valdavaks tuulesuunaks on kirre, käivitub tõenäoliselt lahe efekt, mistõttu on lume- ja lörtsisaju võimalus suurim Põhja-Eestis.

Seega sajab kolmapäeval ja neljapäeval kohati lund ja lörtsi, saartel-rannikul ka vihma. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele.

Reedel ja laupäeval on sajuvõimalus väike ning taevas ka selgem. Öised miinimumid langevad alla -5 kraadi, rannikul jäävad plusspoolele. Veidi miinuspoolele jääb õhutemperatuur mandril ka reede päeval, laupäeval tõuseb mandri lääneosas plusspoolele, saartel domineerivad plusskraadid mõlemal päeval.