Haanjas langes laia lund

Kuigi Eestis ei ole tõsiseltvõetava kõrgusega mägesid, siis siiski joonistub just praegusel aastaajal selgelt välja, et ka 200 meetrit üle merepinna tähendab juba täiesti teist kliimat. Samal ajal kui mujal Eestis ja isegi Võrus sadas vihma, langes Haanjas laia lund ning lapsed said lumes möllata.

Haanja kool on Eesti kõrgeimal asuv kool. See on tore eelis, mis annab kooli väikestele kui ka suurtele õpilastele võimaluse saada esimest osa talverõõmudest. Nii veeretatigi esmaspäeval valmis esimesed lumememmed, ehitati kindlust ja vooliti lumekuule.

Haanja lasteaia õpetaja Tiia Perli ütles, et esimene lumi muudab päeva teistsuguseks. "Muidugi on teistmoodi. Hommikul lapsed tulevad lumepallid peos tuppa ja rõõmu kui palju," sõnas ta.

Haanja kooli kõrval asuvas Haanja puhke-spordikeskuses hellitab aga sealne eestvedaja lootusi, et kui asi nii edasi läheb, saab juba mõne päeva pärast suusatada.

"Tehnika on meil nüüd valmis ATV rulliga, et esimene see rajapõhi alla saada ja ootame nüüd sellist nulli, miinus ühte. Praegu maa on väga soe ja märg, aga nii kui ta läheb nulli ja miinusesse, siis hakkab see rajapõhi valmima just selle nii-öelda ka kõva kattega asfaldi peal, siis saab see rajapõhi väga hea ja ü ta ei vaja palju lund, ainult seitse-kaheksa sentimeetrit ja on meil juba suusatamiseks kõlbulik rada valmis," ütles Anti Saarepuu.