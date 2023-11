Oluline 14. novembril kell 5.50:

- ISW: Vene väed liikusid Avdijivka lähistel edasi;

- Sullivan: USA ei lõpeta finantsraskustele vaatamata Ukraina toetamist;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Prantsusmaa koolitab sel aastal välja veel 7000 Ukraina sõjaväelast.

ISW: Vene väed liikusid Avdijivka lähistel edasi

Venemaa väed liikusid liikusid edasi Avdijivka ümbruses, teatas Sõjauuringute Instituut oma viimases ülevaates.

Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed on jõudnud Stepove äärealadele. See asula paikneb Avdijivka põhjatiival. Venemaa sõjablogijad väidavad, et lahingud käivad ka Avdijivka koksitehase ümbruses. Mõned Vene sõjablogijad väitsid, et Ukraina teeb Avdijivka põhjatiival edukaid vasturünnakuid. Veel üks Vene sõjablogija väitis samas, et Vene väed tõrjusid tagasi Ukraina rünnakud Krasnohorivkas.

Venemaa alustas rünnakut Avdijivka vastu oktoobri alguses. Venemaa on kandnud kolossaalseid kaotusi elavjõus ja tehnikas, kuid üritab jätkuvalt Avdijivkat ümber piirata.

Sullivan: USA ei lõpeta finantsraskustele vaatamata Ukraina toetamist

USA presidendi Joe Bideni administratsioon jätkab Ukraina abistamist, seda hoolimata kasvavatest raskustest finantseerimisel, rõhutas esmaspäeval Valge Maja julgeolekunõunik Jake Sullivan.

"Igal nädalal me hindame meie võimalusi finantseerida Ukrainat, et anda talle vahendeid ja võimalusi (enda) kaitsmiseks, kuid see muutub üha raskemaks ja raskemaks. Olukord on väga dünaamiline ja võimaluste aken on meie jaoks sulgumas. Me varustame Ukrainat kõigega, mida ta vajab, ja täieliku rahastuse korral saame anda rohkem," rääkis Sullivan.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas esmaspäeval kaheksat Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus üle 100 plahvatuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Prantsusmaa koolitab sel aastal välja veel 7000 Ukraina sõjaväelast

Prantsusmaa kavatseb anda sel aastal väljaõppe veel 7000 Ukraina sõjaväelasele, seda Euroopa Liidu programmi raames.

Väljaõpe antakse osaliselt Poolas ja osaliselt Prantsusmaa sõjaväebaasides.

Euroopa Liidu esialgne eesmärk oli anda väljaõpe 15 000 Ukraina sõjaväelasele, kuid nüüd kavandatakse jõuda aasta lõpuks 35 000 ukrainlase koolitamiseni.

USA on andnud väljaõppe umbes 18 000 Ukraina sõjaväelasele ja Suurbritannia veel 30 000-le.