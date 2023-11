Iisraeli väed jätkavad Gaza linna suurima haigla piiramist, meditsiinitöötajad teatasid samas, et elektri puudumise tõttu läheb patisentide olukord aina halvemaks. Iisrael teatas, et terroriorganisatsioon Hamas on rajanud haigla alla juhtimiskeskuse.

Oluline 14. novembril kell 9.09:

- Iisrael jätkab Gaza linna suurima haigla piiramist;

- Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas;

- UNRWA: Gazas on tapetud üle 100 ÜRO töötaja

Iisrael jätkab Gaza linna suurima haigla piiramist

Haiglas viibivad tuhanded inimesed. Nad on välismaailmast suures osas ära lõigatud. Haigla töötajad väidavad, et Iisraeli väed on haigla täielikult ümber piiranud.

Israel teatas, et haigla all asub Hamasi juhtimiskeskus. Hamas kasutab meditsiinitöötajaid ja patsiente inimkilbina.

Iisrael: tõendid näitavad pantvangide hoidmist Gaza lastehaiglas

Iisraeli armee teatas esmapäeval, et tal on tõendeid, mis näitavad, et Palestiina äärmusrühmituse Hamas võitlejad hoidsid pärast 7. oktoobri rünnakut pantvange Gaza linna lastehaiglas. Iisraeli teatel hoiab Hamas haiglates veel relvastust ja lõhkeaineid.

UNRWA: Gazas on tapetud üle 100 ÜRO töötaja

Palestiina põgenike eest vastutav ÜRO amet UNRWA teatas esmaspäeval, et alates sõja puhkemisest on Gazas tapetud vähemalt 102 ÜRO töötajat. Agentuur teatas, et vigastada on saanud vähemalt 27 ÜRO töötajat.

ÜRO esindused üle maailma langetasid Gazas hukkunud töötajate austuseks lipud poolde masti.