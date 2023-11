Riigikantselei katab kärpe-eesmärgi 1,5-protsendilise kokkuhoiuga

"Eelarvekärpe valguses tuleb üle vaadata väga kriitiliselt kõik väljaminekud. Hoiame kokku seal, kus see mõjutaks kõige vähem töökvaliteeti ja inimesi," ütles riigisekretär Taimar Peterkop.

"Kahjuks ei ole vajalikku kokkuhoidu võimalik saavutada vaid majandamiskulude arvelt. Seetõttu tuleb vähendada ka personalikulusid. Nelja aasta peale tuleb kantseleil kärpida seniseid kulutusi umbes 1,7 miljoni võrra, see on veidi enam kui 400 000 eurot igal aastal," lisas riigisekretär.

Peterkopi esialgsete plaanide kohaselt kaob riigikantseleist kümmekond ametikohta, mis samas ei tähenda, et nii palju inimesi töö kaotaks.

"Vaatame üle dubleerimisi ning osasid ametikohti ei täida," märkis Peterkop.

"Üks ümberkorraldustest on kahe üksuse, valitsuse kommunikatsioonibüroo ja strateegilise kommunikatsiooni osakonna liitmine üheks osakonnaks. Üksus jätkab kahe eraldi tööliinina – operatiivkommunikatsioon ja pikema vaatega strateegiline kommunikatsioon. Selle muudatuse üheks põhjuseks on muutunud keskkond, sealhulgas kriisid. Peame toimetama kiirelt, efektiivselt ja maksimaalses sünergias," ütles Peterkop.

Kahe üksuse liitmise tagajärjel kaob Peterkopi sõnul ära senise strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhi koht ehk Kersti Luha kaotab töö. Ülesanded võtab üle valitsuskommunikatsiooni direktor Rasmus Ruuda.

"Ka varasemalt on need kaks üksust ühtse tiimina töötanud, seda kuni 2021. aasta kevadeni. Täna oleme kogenumad ning usun, et kahe kommunikatsioonisuuna uuesti kokku toomine on veelgi tõhusamate töötulemuste saavutamiseks vajalik otsus, sealhulgas selleks, et ühtlustada riikliku kommunikatsiooni juhtimist ning arendada pikaajalist strateegilist vaadet," ütles Peterkop.

Luha sõnul viidi strateegiline kommunikatsioon tagasi valitsuskommunikatsiooni koosseisu, nagu see 2018. aastal ka loodi. Otsuse langetas valitsus 26. oktoobri istungil.

Luha lisas, et teda ootavad uued väljakutsed, täpsemalt ta edasisi plaane ei avaldanud.

Riigikantselei eelarve oli sel aastal kokku 26,6 miljonit eurot. Valitsuse kommunikatsioonibüroo võttis sellest 600 000 eurot ja strateegilise kommunikatsiooni osakond 610 000 eurot.

Riigikantselei on valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on toetada valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel. Riigikantseleid juhib riigisekretär.