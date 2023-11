Prantsuse võimud saadavad olümpiamängude eel kodutud sisserändajad Pariisist välja

Pariisi võimude tavaline praktika on puhastada tänavad sisserändajate telklaagritest. Kui tavaliselt saadeti tänavatelt korjatud inimesed pealinna varjupaikadesse, siis viimastel kuudel hakati sisserändajaid saatma pealinnast mujale. Nii saadeti alates märtsist Prantsuse provintsilinnadesse 2800 sisserändajat.

Inimesed saadetakse sellistesse linnadesse nagu Bordeaux, Strasbourg või Lyon, kus neile pakutakse ajutist varjupaika, kuni püsiv elamispind on leitud. Reaalsuses aga jätkavad paljud sisserändajad õues magamist, lihtsalt nüüd uues linnas.

"Eesmärk on viia sisserändajad Pariisist välja. Probleem on see, et paljud neist jäävad provintsilinnade tänavatele, kus on veelgi vähem abi kui Pariisis," ütles The Timesile kodutuid aitava mittetulundusühingu Paris for Médecins du Monde koordinaator Eve Derriennic.

Kriitikute sõnul sarnaneb võimude tegevus Brasiilia ja Hiina võimude käitumismustriga. Nii Rio de Janeiros peetud 2016. aasta suveolümpiamängudel kui Hiina pealinnas Pekingis peetud 2008. aasta suveolümpiamängudel tõsteti vaesed kohalikud elanikud linnadest välja enne võistluste korraldamist.

Kannatavad ka kohalikud omavalitsused, kuhu Prantsuse võimud on sisserändajaid viinud. Bordeaux aselinnapea Harmonie Lecerf-Meunieri sõnul ei saa linn enam inimesi vastu võtta. Ometi saabus viimastel päevadel linna veel üks buss Pariisi tänavatelt korjatud sisserändajatega.

Valitsuse toetajad väidavad, et riigil pole muud valikut, sest Prantsusmaale saabus eelmisel aastal 131 254 sisserändajat ning nende sissevool kasvab.

Kuna riigis on tervikuna ainult 50 000 voodikohta asüülitaotlejate varjupaikades, siis kümned tuhanded sisserändajad elavad valitsuse üüritud majutusasutuste tubades.

Paljud Pariisi odavad majutusasutused keelduvad aga sisserändajaid vastu võtmast. Seal tehakse remonditöid lootuses meelitada rohkem raha maksma valmis olevaid spordifänne olümpiamängude ajal.

Elamumajanduse ministeeriumi pressiesindaja sõnul pole sisserändajate telklaagrite puhastamine Pariisis seotud olümpiamängudega.

"Eesmärk on aidata inimestel elada paremat elu Bordeaux's või Marseilles või mõnes muus linnas," ütles ta.