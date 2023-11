Saksa valitsus avalikustas ulatusliku päästepaketi roheinvesteeringute ettevõttele

Ettevõtte päästepakett ei piirdu ainult valitsuse panusega, kokku saab Siemens Energy laenude, investeeringute ja käendustena 15 miljardit eurot abi. Lisaks saksa valitsusele panustavad ettevõtte päästmisse erapangad ja ettevõtte enamusosanik Siemens.

Päästepakett on võtmeolulisusega Saksa roheinvesteeringute hiiu tegevuse jätkamiseks. Kokku plaanib ettevõte investeerida 110 miljardit eurot taastuvenergiaprojektidesse. Kuid oktoobris selgus, et ettevõte on sattunud raskustesse pankade karmistatud laenutingimuste tõttu.

Saksa valitsuse plaanid taastuvenergiale üleminekuks on tihedalt seotud Siemens Energy tegevusega.

"Mitme viimase nädala jooksul oli föderaalvalitsus püsivas kontaktis Siemens Energy, Siemensi ja erapankadega," seisis teisipäeval avaldatud Saksa majandusministeeriumi teates.

"Föderaalvalitsuse eeltingimus [päästepaketi heakskiitmiseks] oli see, et kõik osapooled panustaksid piisavalt ettevõtte tugevdamisse," ütles ministeerium.