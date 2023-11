Maailma suurim meretuuleparkide rajaja sattus raskustesse

Ørsted on Taani riigi enamusosalusega energiaettevõte. Viimastel aastatel suutis Ørsted ennast ümber kujundada taastuvenergiaettevõtteks. Veel mõned aastad tagasi tegutses ettevõte valdavalt fossiilkütuste turul.

Ometi sattus ettevõte sel aastal suurtesse raskustesse. Novembri alguses otsustas Ørsted loobuda kahest hiiglaslikust meretuulepargi projektist New Jersey osariigis.

Projektid Ocean Wind 1 ja 2 pidid saama suurimateks USA meretuuleparkideks. Koos projektidest loobumisega kaotas ettevõte 5,6 miljardit dollarit ehk umbes 5,16 miljardit eurot.

Järgmine tagasilöök tuli selle nädala esmaspäeval, kui ettevõte teatas oma taandumisest ka Norra meretuuleparkide projektidest.

Küsimärgi all on ka Ørstedi meretuuleparkide arendus Põhjamerel Saksamaa ranniku lähedal. Ettevõte peab otsustama aasta lõpuks, kas jätkata selle projektiga.

Majanduslike raskuste ja arendusmahtude vähendamise tõttu langes Ørstedi aktsiahind selle aasta jooksul ligi 55 protsenti.

Reitinguagentuur S&P teatas nende teadete valguses, et see võib vähendada Ørstedi krediidireitingut ning muutis reitingu väljavaate negatiivseks.

Reaktsioonina viimaste nädalate sündmustele teatas ettevõtte tegevjuht Mads Nipper teisipäeval kahe juhatuse liikme vallandamisest, vahendab Financial Times.

Siiski pole Ørsted ainus meretuuleparkide ettevõte, mis on viimasel ajal raskustesse sattunud. Kuigi meretuuleparke peetakse lahenduseks kliimasoojenemise probleemile, siis halvenes viimase kahe aasta jooksul meretuuleparke arendavate ettevõtete ärikeskkond tõusnud intressimäärade, kasvanud ehitushindade ja tarneahelate häirete tõttu.

Eriti karmilt said lüüa USA meretuuleparkide projektid, kus see majandusharu on alles algusjärgus.