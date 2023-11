Prantsuse valitsus leppis riigi suurima energiatootjaga kokku tulevastes elektrihindades

Kokkuleppe tulemusel tõuseb riigiettevõtte EDF-i tuumajaamades toodetud elektri müügihind, kuid see jääb oluliselt alla praegusele Prantsuse elektri börsihinnale.

Seni müüs EDF oma 56 tuumareaktoris toodetud elektrit tööstustarbijatele ja elektri jaemüügiga tegelevatele ettevõtetele 42 euro eest megavatt-tunni kohta. Vastav kokkulepe kehtib 2025 aasta lõpuni.

Senise süsteemi järgi pidi Prantsuse riik subsideerima elektri tootmist EDF-i tuumajaamades alates 2021. aastast. Kokku ulatusid toetuste mahud 40 miljardi euroni.

"Ettevõte peab olema kasumlik. Me pole Nõukogude Liit," ütles Prantsuse majandusminister Bruno Le Maire.

Uue kokkuleppe eesmärk on tagada, et keskmine elektrihind ei tõuseks üle 70 euro megavatt-tunni kohta 15-aastase perioodi jooksul. Uus hind peab tagama EDF-i kasumlikkuse ning võimaldama ettevõttel investeerida uute tuumareaktorite ehitusse. Kokkulepe hakkab kehtima alates 2026. aastast, vahendab Financial Times.

Kokkuleppe kohaselt saab Prantsuse valitsus maksustada EDF-i tulu, kui selle müüdav elektrihind ületab teatud piiri.

Kui elektrihind on kõrgem kui 78 eurot megavatt-tunni kohta, maksustab riik selle piiri ületava hinnaga elektri müügist saadud tulu 50-protsendilise maksumääraga. Kui elektrihind on kõrgem kui 110 eurot megavatt-tunni kohta, maksustab Prantsuse riik selle piiri ületava hinnaga elektri müügist saadud tulu 90-protsendilise maksumääraga.

Sellisel moel teenitud maksutulu suunab Prantsuse valitsus elektritarbijate hüvitamiseks. Prantsuse valitsuse sõnul ei vaja kokkulepe Euroopa Komisjoni heakskiitu, sest maksustamise küsimused on liikmesriikide vastutada.

Praegu on keskmine elektri börsihind Prantsusmaal 100 eurot megavatt-tunni kohta.