Kallas on avatud saama NATO järgmiseks peasekretäriks

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäeval Politico kaitsefoorumil, et on avatud võimalusele saada NATO järgmiseks peasekretäriks.

Politico kirjutab, et Kallaselt küsiti kaitsefoorumil, kas teda võiks kaaluda NATO järgmise peasekretärina, kui alliansi praegune juht Jens Stoltenberg ametist lahkub. Kallas vastas jaatavalt.

"Ma kuulsin hiljuti üht nalja, mis kõlas nii: jah, järgmine peasekretär peaks olema uuest liikmesriigist - uus tähendab riiki, kes on olnud 20 aastat NATO-s -, ta peaks kindlasti olema riigist, kelle kaitsekulutused on kaks protsenti SKT-st, ja oleks tore, kui ta oleks naine, nii et on loogiline, kui see oleks Mark Rutte (Hollandi peaminister - toim.)," rääkis Kallas.

Foorumi moderaator nimetas seda kommentaari ebamääraseks ja küsis Kallaselt seepeale, kas talle meeldiks, kui teda kaalutaks NATO peasekretäri kohale.

"Jah," vastas Kallas.