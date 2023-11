Oluline 15. novembril kell 5.50:

Sõrskõi: Vene väed kaotasid idarindel kahe nädalaga 4000 sõdurit

Ukraina maaväe ülem kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi ütles, et viimase kahe nädala jooksul kaotas Venemaa armee idarindel ligi neli tuhat sõdurit ja umbes 500 ühikut sõjatehnikat.

Sõrskõi ütles, et Vene väed ründavad Ukraina positsioone nii Harkivi oblastis kui ka Donetski piirkonnas.

Sõrskõi rääkis, et Venemaa üritab rindel taas initsiatiivi haarata. Ka Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma oma viimases ülevaates, et Vene väed üritavad initsiatiivi tagasi saada ning Moskva ründab Ukraina vägesid mitmes suunas.

Ukraina ametnikud märkisid, et olukord rindel on keeruline, kuid riigi väed kontrollivad olukorda.

ISW hinnangul pole veel selge, kas Vene väed suudavad initsiatiivi tagasi saada, kuna Ukraina väed jätkavad mitmes piirkonnas surve avaldamist.

Ukraina jätkab pealetungioperatsioone Hersoni vasakul kaldal ja pealetungi Zaporižžja suunal. Geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid edasi Krõnki asulas. Asula paikneb Hersoni vasakul kaldal.

14. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed teevad väikeseid edusamme ka Verbove ümbruses. Verbove asub Robotõnest umbes 10 kilomeetri kaugusel. Ukraina väed vabastasid Zaporižžja oblastis asuva Robotõne augustis.

Washington: Ukraina abistamine on kriitilises punktis

Ühendriikide Ukrainale sõjalise abi andmise küsimus on kriitilises punktis, ütles kolmapäeval USA välisministeeriumi pressiesindaja Matthew Miller.

"Ukrainale antava abi osas oleme kriitilises punktis. Pentagon on avalikult teatanud, et on kasutanud ära umbes 95 protsenti Ukrainale julgeolekuabiks eraldatud vahenditest – abiks, mis on väga oluline," ütles Miller.

Miller rõhutas, et just seetõttu on vaja, et esindajatekoda kiidaks heaks täiendavad taotlused Ukraina julgeolekuabi rahastamiseks.

Zelenski: Putin ohverdab Avdijivka all valimiste nimel oma inimesi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ründavad Vene okupandid meeleheitlikult Donetski oblastis asuvat Avdijivkat põhjusel, et Vene režiimi juht Vladimir Putin soovib lahinguväljal taktikalisi tulemusi enne, kui teatab kandideerimisest 2024. aasta presidendivalimistel.

"Peame mõistma, et Putinil on praegu väga küüniline ja konkreetne poliitiline eesmärk ning ta on valmis tapma ükskõik kui palju oma inimesi, sest ta tahab detsembri esimesel poolel näidata vähemalt taktikalist tulemust enne teadet oma valimistest," rõhutas Zelenskõi õhtuses videopöördumises.

Seetõttu kaotab Venemaa juba praegu Avdijivka lähedal nii sõdureid kui ka tehnikat kiiremini ja suuremas mahus kui näiteks Bahmuti lähedal.

"Sellele rünnakule on äärmiselt raske vastu seista. Ja iga meie sõdur, kes hoiab oma positsiooni, iga meie sõdur, kes täidab seal lahinguülesandeid, väärib meie erakordset tänu. Nad on tõelised kangelased!" rõhutas Zelenski.