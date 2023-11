Iisraeli armee teatas, et tahab hävitada Gaza linna suurima haigla all asuva Hamasi juhtimiskeskuse ning alustas seetõttu Al-Shifa haiglas sõjalist operatsiooni. Terroriorganisatsioon Hamas kasutab haiglas viibivaid meditsiinitöötajaid ja patsiente inimkilbina.

- Iisrael alustas Gaza linna haiglas sõjalist operatsiooni;

- Valge Maja: haiglaid ja patsiente tuleb kaitsta;

Iisrael alustas Gaza linna haiglas sõjalist operatsiooni

Iisraeli armee teatas, et tahab hävitada Gaza linna suurima haigla all asuva Hamasi juhtimiskeskuse ning alustas seetõttu Al-Shifa haiglas sõjalist operatsiooni. Terroriorganisatsioon Hamas kasutab haiglas viibivaid meditsiinitöötajaid ja patsiente inimkilbina.

"Tuginedes luureinfole ja operatiivvajadusele, viivad IDF-i väed läbi täpse ja sihitud operatsiooni Hamasi vastu Shifa haigla kindlas piirkonnas," seisis Iisraeli sõjaväe avalduses.

ÜRO hinnangul viibib rajatises vähemalt 2300 patsienti, töötajat ja ümberasustatud tsiviilisikut, kes on seal ägedate lahingute ja õhurünnakute tõttu lõksus.

Haiglad on sõja ajal rahvusvahelise humanitaarõiguse alusel kaitstud, kuid Iisrael märkis, et Hamas kasutab haiglat enda sõjaliste eesmärkide jaoks. See seab ohtu haigla kaitstud staatuse.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril Iisraeli vastu rünnakut. Iisrael otsustas seetõttu hiljem, et viib oma väed Gazasse. Iisrael leiab nüüd, et andis Hamasile piisavalt aega, et terroriorganisatsioon saaks oma võitlejad Gaza haiglast minema viia.

Ka USA viitas teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt. See kinnitab Iisraeli väidet, et Hamasi terroristid kasutavad haiglat sõjalise baasina.

Hamas loodab nüüd, et rahvusvaheline kogukond avaldaks juudiriigile survet, et Iisrael lõpetaks sõjalise tegevuse Gaza sektoris. See võimaldaks Hamasil hinge tõmmata ning terroriorganisatsioon saaks alustada uusi rünnakuid Iisraeli vastu.

Valge Maja: haiglaid ja patsiente tuleb kaitsta

Valge Maja "ei kommenteeri käimasoleva Iisraeli sõjalise operatsiooni üksikasju", vastas riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja, kui temalt küsiti vägede sisenemise kohta Al-Shifasse, kus Iisraeli sõnul on Palestiina äärmusrühmituse Hamas peidetud juhtimiskeskus.

"Nagu oleme öelnud, ei toeta me õhulööke haiglale ega taha näha tulevahetust haiglas, kus süütud inimesed, abitud inimesed, haiged inimesed, kes püüavad saada arstiabi, jäävad risttule alla. Haiglaid ja patsiente tuleb kaitsta," ütles pressiesindaja.