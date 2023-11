EKRE ühineb Isamaa algatusega Kallase umbusaldamiseks

"Kaja Kallas ju jätkata ei saa ja me anname sellele umbusaldusavaldusele oma allkirjad loomulikult," ütles ERR-ile EKRE esindaja Henn Põlluaas.

EKRE soovib umbusaldusavalduse teksti saada ka enda konkreetseid etteheiteid peaministrile.

"Väga-väga erinevad asjad, kasvõi seesama homoabielude läbisurumine jõuga ja ühiskonna lõhestamine," märkis Põlluaas.

EKRE soovib ka, et kui kolm opositsioonierakonda umbusaldusavalduse sisse annavad, siis EKRE kui suurima opositsioonierakonna esindaja on see, kes selle riigikogu puldist üle annab.

Umbusaldamise teksti koostamine ja omavaheline kooskõlastamine võtab Põlluaasa sõnul veel aega. Algatamine võib kõne alla tulla järgmisel nädalal või 4. detsembriga algaval nädalal, sest vahepealne nädal on parlamendil istungitevaba.

Isamaa alustas teisipäeval läbirääkimisi riigikogus esindatud erakondadega, et algatada Kallase umbusaldamine. Sellega lubas ühineda ka Keskerakond.

Umbusaldusavalduse sisseandmiseks on vaja vähemalt 21 riigikogu saadiku allkirja.