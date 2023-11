Suurbritannia inflatsioon aeglustus 4,6 protsendile

Langevate energiahindade tõttu jõudis Suurbritannia inflatsioon viimase kahe aasta madalaimale tasemele. Veel veebruaris oli Suurbritannia inflatsioon 10,4 protsenti, vahendas The Times.

Peaminister Rishi Sunak lubas 2023. aasta alguses, et aasta lõpuks hindade kasv aeglustub.

"Jaanuaris seadsin oma peamiseks prioriteediks, et tänavune inflatsioon aeglustub poole võrra. Tegin seda, sest see on kahtlemata parim viis vähendada elukallidust. Tänaseks oleme selle lubaduse saavutanud," rääkis Sunak.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 5,7 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Eelmisel kuul oli see 6,1 protsenti.