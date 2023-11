New Yorgi linnapea Türgi sidemed tekitavad USA-s üha rohkem küsimusi

USA-s kogub tuure korruptsioonijuurdlus, mis puudutab New Yorgi linnapea Eric Adamsi valimiskampaania rahastamist. Võimud uurivad Adamsi sidemeid Türgi võimudega ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et New Yorgi praeguse linnapea ja Türgi sidemed ulatuvad ligi kümnendi taha.

Hiljuti konfiskeerisid Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) agendid Adamsi mobiiltelefonid. Võimud proovivad välja selgitada, kas Adamsi kampaanial on olnud sidemeid Türgiga. Adams pole süüdistust saanud, ta ise ütles, et teeb võimudega koostööd.

The Wall Street Journal kirjutab, et Adams on viimase kümnendi jooksul osalenud üle maailma üritustel, milles tutvustatakse Türgi firmasid, kultuuri. Adams on loonud tihedad sidemed New Yorgis asuva Türgi kogukonnaga ning inimestega, kes on seotud Ankaras paikneva valitsusega.

Näiteks aastatel 2018 ja 2019. sai Adamsi kampaania kaks tuhat dollarit advokaadilt, kes esindas Türgi valitsust uue konsulaadihoone ehitamisel. Septembris osales Adams seal hoones toimunud üritusel, samal üritusel viibis ka Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani abikaasa.

"Võimud uurivad annetusi, sealhulgas Brooklyni linnaosas asuva ehitusfirma annetusi, et teha kindlaks, kas need annetused on seotud Türgi võimudega," ütlesid asjaga kursis olevad inimesed.

Adamsi suhtes algatatud uurimine tuli avalikuks paar nädalat tagasi. FBI agendid otsisid siis läbi Adamsi kampaaniaga seotud Brianna Suggsi eluruumid. Samal päeval otsisid võimud läbi ka lennufirma Turkish Airline endise töötaja eluruumid.

Adams on ise öelnud, et käis tihti Istanbulis. 2015. aastal maksis tema reisi osaliselt kinni Turkish Airline. Lennufirma pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Adams oli varem Brooklyni linnaosa juht, seal tegutseb suur Türgi kogukond. Ta osales siis pidevalt Türgi kogukonna kultuuriüritustel.

"Ta on meie vastu hea olnud," ütles kohaliku kogukonna liider Ibrahim Sen.