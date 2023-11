Ülemiste järve äärde kerkib kivikamakat meenutav 40 meetri kõrgune hoone

ERR kirjutas üle kolme aasta tagasi, et Maru Ehitus kavatseb Tallinna Järvevana tee äärde ehitada ülisuurt kivikamakat meenutava büroohoone, mille motiiv on pärit Linda kivi muistenditest.

Kolmapäeval heaks kiidetud detailplaneeringu järgi rekonstrueeritakse krundil asuv kuuekorruseline ärihoone ja ehitatakse kuni 40 meetri kõrgune kuni 12 korruse büroohoone. Lisaks ehitatakse kolmekorruseline hoone, millest saab parkimismaja ning mis on kavandatud praeguse amortiseerunud basseini asemele.

Hoone projekteerimisel tuleb aluseks võtta arhitektuurikonkursi võitnud Kadarik Tüür Arhitektide ja Mudel Arhitektide võidutöö "Kivi Maja".

Kuigi hoone ise meenutab suurt kivikamakat, siis kivi ehitusmaterjaline tõenäoliselt ei kasutata.

"See ei saa kivist, betoonist olla, see läheks liiga keeruliseks. Pigem ikkagi kivi imitatsioonid, teatud osas krohv. Seal on erinevaid variante välja käidud, aga see ei ole veel paigas," on ERR-ile öelnud planeeringu tellija ja koostamise juht Jaan Kurm.

Detailplaneering läheb nüüd Tallinna volikogule kinnitamiseks. Planeering algatati juba 2016. aastal.