Töötus Prantsusmaal tõusis kõrgeimale tasemele viimase kahe aasta jooksul

Prantsuse 7,4-protsendiline töötuse määr on kõrgem kui euroala keskmine 6,5 protsendiga. Ühtlasi tähendab see, et riigis on kokku 2,3 miljonit registreeritud töötut, mis on 64 000 inimese võrra rohkem kui teises kvartalis.

Töötuse määr noorte seas vanuses 15 kuni 24 eluaastat kasvas kolmandas kvartalis 16,9 protsendilt 17,6 protsendini võrreldes teise kvartaliga. Töötuse määr naiste seas kasvas 7,1 protsendilt 7,4 protsendile.

Prantsuse presidendi pikaaegne eesmärk on saavutada viieprotsendiline töötuse määr. Kui veel 2016. aastal ületas töötuse määr 10 protsendi piiri, siis selle aasta alguses langes see 7,1 protsendini, kuid seejärel hakkas uuesti tõusma.

Macron viis ellu mitu olulist seadusemuudatust, mis peaksid innustama inimesi töökohti otsima. Näiteks karmistati töötutoetuste saamise tingimusi ning vähendati toetuste suurust, soodustati erialase hariduseta noorte õpipoisteks värbamist ja lihtsustati töötajate vallandamist.

Ometi ütlevad analüütikud, et üks Macroni reformidest võis töötuse määra kasvule kaasa aidata.

Eelmisel kevadel võttis Prantsuse parlament vastu pensionireformi, mille järgi tõuseb pensioniiga järk-järgult 62 aastalt 64 aastani. Mõned majandusteadlased väidavad, et pensioniea suurendamine kasvatab töötuse määra 0,3 protsendi võrra iga aasta, vahendab Financial Times.

Natixise panga ökonomist Patrick Artus ütles Financial Timesile, et peamised töötuse määra kasvu põhjused on Prantsuse majanduse kehv tootlikkus, ettevõtete sagenenud pankrotid ja pensionireform. Ta lisas, et peamine eesmärk peaks olema tööjõus osalemise määra tõstmine, mitte töötuse määrale keskendumine. Prantsuse tööjõus osalemise määr on 68 protsenti, mis on kümne protsendi võrra madalam kui Saksamaal.

"Macroni eesmärk vähendada töötust viie protsendini pole piisvalt ambitsioonikas ning see pole õige viis jõukuse mõõtmiseks," ütles ta.