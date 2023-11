Ilm läheb selgemaks ja külmemaks

Neljapäeva öö on pilvine. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, saartel ja rannikul ka vihma. Puhub kirde- ja põhjatuul 2 kuni 8, põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber ja teedel on libeduseoht.

Hommik on enamasti pilvine. Sisemaal poetab mõnes üksikus paigas kerget lund, rannikul lörtsi ja vihma. Põhja- ja kirdetuul on nõrk, põhjarannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, tuulele avatud rannikul kuni +3 kraadi. Teepinnad on 0 kraadi lähedased ja tuleb valmis olla libeduseks.

Päeval sajab kohati kerget lund või lörtsi, saartel ka vihma. Puhub kirde- ja idatuul 2 kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -1, rannikul kuni +3 kraadi.

Reedest alates saab ülekaalu külma õhuga kõrgrõhuala, õhk muutub kuivemaks ja suuremat sadu enam ei tule. Õhutemperatuur on miinuspoolel, öösel pilvise ilmaga on külma paar-kolm kraadi, selgema taeva all langevad miinimumid kuni -9 kraadini. Päev piirdub 0 kuni -3 kraadiga, pühapäev ja esmaspäev on Lääne-Eestis pisut leebemad.