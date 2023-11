Kreeka opositsiooni juhtiv jõud Syriza sattus sügavasse kriisi

Kreeka suurim opositsioonipartei Syriza sattus kriisi. Vasakpopulistlik erakond on elanud läbi sel aastal kaks valimiskaotust, juhivahetuse ja vasakpoolse tiiva lahkumise.

Eelmisel nädalavahetusel lahkus Syrizast Vihmavarju-nimeline tiib, mida juhib endine Kreeka rahandusminister Euclid Tsakalotos. Lahkujate seas on ka kaks Syriza parlamendiliiget. Nüüdseks jäi erakonna fraktsiooni kõigest 45 liiget. Kokku on Kreeka parlamendis 300 saadikut.

Konflikti juured ulatuvadki mais ja juunis peetud Kreeka valimistesse. Mais jäi valitseval paremtsentristlikul erakonnal Uus Demokraatia (ND) napilt puudu parlamendienamusest, milleks korraldati juunis korduvvalimised, millel võitiski ND enamuse.

Kui 2019. aasta valimistel sai Syriza 31,5 protsenti häältest, siis mais sai erakond ainult 20,1 protsenti ja juunis 17,8 protsenti valijate toetust.

Ränga valimiskaotuse järel otsustas erakonna pikaaegne juht ja endine Kreeka peaminister Alexis Tsipras tagasi astuda.

Kuigi arvati, et Tsiprase suhtes kriitilised ja temast veelgi vasakpoolsemad poliitikud haaravad endale juhtimise erakonna üle, võitis septembris juhivalimised hoopis parlamentigi mittekuuluv 35-aastane USA-s kaua elanud geist endine Goldman Sachsi panga töötaja Stefanos Kasselakis.

Kasselakise võit tuli Vihmavarju tiivale halva üllatusena, kuid see tekitas ka laiema lõhe erakonnas. Oponendid süüdistavad uut juhti "trumpilikus" käitumises ning kauguses vasakradikaalsetest ideaalidest.

Syriza raskustest loodab lõigata kasu samuti opositsiooni kuuluv sotsiaaldemokraatlik erakond PASOK. Praegu on kahe erakonna toetus sisuliselt võrdne: Syrizat toetab 15 protsenti valijatest ja PASOK-i 13 protsenti.

Siiski võivad kaks opositsioonilist erakond hakata tegema koostööd, kuid mitte enne Euroopa Parlamendi valimiste toimumist. Eeldatakse, et juunis toimuvad valimised võidab valitsev ND ning võitlus käib peamiselt teise koha pärast opositsiooni sees.

Samas tegid Syriza ja PASOK juba edukalt koostööd Ateena linnapea valimiste teises voorus oktoobris. Teise vooru napilt 14 protsendi häältega pääsenud PASOK-i kandidaat võitis tänu Syriza ja kommunistide toetusele teises voorud valimised 56 protsendiga häältest. Tegemist oli ühe vähese suure ND kaotusega Kreeka kohalikel valimistel.

Samuti levivad kuulujutud, et Kasselakis võib viia Syriza välja radikaalsest Euroopa Vasakpartei (PEL) fraktsioonist ning liituda vasaktsentristliku Sotsialistide ja Demokraatide (S&D) fraktsiooniga. Kuigi Kasselakis ütles novembris, et ta ei kavatse sellist muudatust teha, on PEL-i ametnikud selle võimaluse pärast mures.