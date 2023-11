Oluline 16. novembril kell 15.35:

- Zelenski võttis Kiievis vastu Briti uue välisministri Cameroni;

- Ukrainlased hävitasid 18 vaenlase droonist 16;

- ISW: Venemaa jätkab Bahmuti suunal Ukraina positsioonide ründamist;

-Hodgesi sõnul ei olnud Ukraina armee vastupealetung ebaõnnestunud;

- Venemaa pommitas Sumõ oblastit;

- Zelenski sõnul arvati Venemaa UNESCO täitevnõukogust välja.

Zelenski võttis Kiievis vastu Briti uue välisministri Cameroni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus neljapäeval Ukrainasse visiidile saabunud Suurbritannia uue välisministri David Cameroniga.

Zelenski õnnitles Cameroni välisministriks nimetamise puhul ja tänas teda uuel ametikohal esimese töövisiidi eest Kiievisse, teatas Ukraina presidendi pressiteenistus.

"See on väga oluline, eriti praegu, kui maailm ei pööra enam tähelepanu üksnes olukorrale Ukraina lahinguväljal. Oleme tänulikud Ühendkuningriigi tugeva toetuse eest Ukrainale. Täname teid Ukraina kodanike sooja vastuvõtu eest Ühendkuningriigis ja meil on hea meel, et jõudsite Ukrainasse," ütles Zelenski.

Ukrainlased hävitasid 18 vaenlase droonist 16

Vene väed ründasid ööl vastu neljapäeva Ukrainat 18 Shahed-tüüpi ründedrooniga, neist hävitati 16, teatas Ukraina õhujõudude pressiteenistus.

"Paljudele piirkondadele anti õhuhäire, tegutses õhutõrje. Õhujõud hävitasid 16 vaenlase drooni," seisis teates.

Rünnaku tõrjumiseks kaasati mobiilsed tulerühmad, hävitajad ja õhutõrjeraketiüksused.

Lisaks hävitati kolmapäeva õhtul Poltava oblasti kohal juhitav lennukirakett H-59.

Samuti ründas vaenlane kesköö paiku õhutõrjerakettidega S-300 Harkivi oblasti tsiviiltaristut. Esialgsetel andmetel inimohvreid ega vigastatuid ei olnud.

ISW: Venemaa jätkab Bahmuti suunal Ukraina positsioonide ründamist

Sõjauuringute Instituut (ISW) kirjutas oma oma viimases ülevaates, et Venemaa väed jätkavad Bahmuti suunal Ukraina armee positsioonide ründamist. Ägedad lahingud käivad nii Bahmuti põhja- kui ka lõunatiival.

14. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid edasi Bahmuti lõunatiival. Vene sõjablogijad väidavad, et Vene väed liikusid edasi ka Bahmuti põhjaosas. Blogijad väitsid, et Vene väed on jõudnud Klištšiivka küla lähistele ja asula äärealadel käivad ägedad lahingud. Ukraina armee teatas, et Venemaa hoogustas oma tegevust Klištšiivka suunal.

15. novembril avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid veidi edasi Toretski piirkonnas (Bahmutist 23 kilomeetrit lõuna pool). Allikate teatel korraldab Ukraina ka Klištšiivka suunal vasturünnakuid. Ägedad lahingud käivad ka Andrijivka küla ümbruses. Üks Vene blogija väitis, et Andrijivka lähedal tegutsevad Vene Spetsnazi üksused, vahendas ISW.

Donetski oblastis asuva Avdijivka linnapea teatas neljapäeval, et Vene väed on hoogustanud rünnakuid ka puruks pommitatud Avdijivka linnale.

"Vaenlane on viimastel päevadel aktiivsemaks muutunud," ütles linnapea Vitali Barabaš.

Kindral Oleksandr Tarnavskõi, kes juhib vastupealetungi lõunast, ütles, et sõdurid hoiavad kaitset kindlalt.

Zaporižžja piirkonnas tegutsev Ukraina sõjaväelane Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Hodgesi sõnul ei olnud Ukraina armee vastupealetung ebaõnnestunud

Ühendriikide armee endine ülem Euroopas erukindral Ben Hodges avaldas kolmapäeval arvamust, et suvel alanud Ukraina relvajõudude vastupealetung ei olnud ebaõnnestunud.

Hodges soovitas Ukraina relvajõudude edu kohta teiste seas küsida Venemaa Musta mere laevastiku komandörilt.

"Ma arvan, et ta ütleb, et ukrainlased teevad suurepärast tööd, sest tema Musta mere laevastik oli sunnitud Sevastopolist ümber asuma idapoolsetesse sadamatesse," selgitas Hodges.

Hodges märkis, et vasturünnak on palju enamat kui see, mis toimub lahinguväljal.

"Ukraina viib läbi seda, mida NATO nimetab mitme valdkonnaga operatsioonideks. See tähendab, et kaasatud on õhk, maa, meri, kosmos, küberruum. Kõik need asjad on tulemuse saavutamiseks integreeritud," rääkis erukindral.

Hodges nõustus siiski, et vasturünnaku maavägede osa on tõepoolest aeglustunud.

Erukindral rõhutas, et Ukraina vajab rohkem pikema laskeulatusega relvi, mis suudavad tabada selliseid sihtmärke nagu Sevastopol, Saki õhuväebaas või suur logistikakeskus Džankois, et üldiselt muuta Krimm Vene vägedele sobimatuks kohaks.

"Kujutage ette, kui Ukrainal oleks 300 kilomeetri kaugusel vähemalt 50 või 100 ATACMS tüüpi raketti. Või Saksa Taurus. Kujutage ette, mis juhtuks. Kõik Venemaa peakorterid ja logistikakeskused - mitte ainult Krimmis, vaid kogu Zaporižžja piirkonnas oleksid sealt kadunud," avaldas Hodges arvamust.

Seetõttu, nagu Hodges märkis, on ta vastupealetungi suuna ja saavutuste suhtes optimistlikum, kui mõned kriitikud.

Hodgesi sõnul on muidugi võimalik leida puudujääke või vigu, mis tehti.

"Inimesele on omane, et kui asjad ei suju ideaalselt, siis hakkame otsima seletusi või vabandusi. Eriti siis, kui oleme harjunud, et teatud aja jooksul asjad lähevad päris hästi," lõpetas Hodges.

Venemaa pommitas Sumõ oblastit

Venemaa pommitas kolmapäeval nelja Sumõ oblastis asuvat asulat. Venemaa rünnakute tõttu toimus üle 46 plahvatuse, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates 2022. aasta aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid.

Zelenski sõnul arvati Venemaa UNESCO täitevnõukogust välja

Esimest korda ajaloos arvati Venemaa ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriagentuuri (UNESCO) täitevnõukogust välja, teatas kolmapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski

Ukraina on korduvalt pöördunud UNESCO poole palvega arvata Venemaa täitevnõukogust välja. Ülemraada nõudis seda kaks korda ehk 2022. aasta mais ja 2023. aasta juulis. Parlament tõi põhjusena välja, et Vene okupandid hävitavad Ukrainas kultuuripärandi objekte.

Vene vägi ründas alles ööl vastu esmaspäeva Ukraina lõunapiirkondi eri tüüpi rakettide ja droonidega, mille käigus said kahjustada ka UNESCO kaitse all olevad objektid.

Ukraina peastaap: Venemaa kaotas ööpäevaga 1330 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 315 620 (võrdlus eelmise päevaga +1330);

- tankid 5388 (+11);

- jalaväe lahingumasinad 10 121 (+17);

- suurtükisüsteemid 7683 (+36);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 892 (+8);

- õhutõrjesüsteemid 585 (+3);

- lennukid 321 (+0);

- kopterid 324 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 5675 (+26);

- tiibraketid 1563 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 10060 (+40);

- laevad / paadid 22 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1084 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.