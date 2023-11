Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises.

Oluline 16. novembril kell 22.00:

- Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina;

- Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas.

Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina

Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises.

Bideni sõnul asus Hamasi juhtimiskeskus haigla all ja sellega pani terroriorganisatsioon toime sõjakuriteo. "Ja see on fakt," ütles kolmapäeval Biden.

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et väed leidsid haarangu käigus Gaza suurimale haiglale Al-Shifale sealt äärmusrühmituse Hamasi erinevat sõjavarustust. Iisrael ei esitanud veel tõendeid tunnelivõrgustiku kohta, mida Hamas kasutas. USA viitas juba teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt. See kinnitab Iisraeli väidet, et Hamasi terroristid kasutasid haiglat sõjalise baasina.

Iisrael teatas veel, et esitab rohkem tõendeid selle kohta, mis kinnitavad juudiriigi väiteid, et haigla all paiknes Hamasi juhtimiskeskus. Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi sõjavägi leidis ka operatiivstaabi sideseadmetega, mis kuulus Hamasile

Küsimusele Iisraeli kaitsejõudude sammude kohta Al-Shifa haiglas märkis Biden, et see peab olema täppisoperatsioon.

"Oleme arutanud, et nad peavad olema uskumatult ettevaatlikud," kinnitas riigipea.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrolli all oleva Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas neljapäeva varahommikul, et Iisraeli armee tõi buldooserid Al-Shifa haigla juurde ja asutuse lõunapoolne sissepääs lammutati osaliselt.

Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas

USA presidendi Joe Bideni sõnul on ta endiselt lootusrikas, et saavutatakse kokkulepe äärmusrühmituse Hamasi käes olevate pantvangide vabastamiseks Gazas.

"Ma ei taha siin ette tõtata, sest ma ei tea, mis on viimase nelja tunni jooksul juhtunud, aga meil on Katariga selles sosas suurepärane koostöö 7. oktoobril võetud pantvangide vabastamise osas. Ma lõpetan praegu selles osas. Kuid ma olen kergelt lootusrikas," ütles Biden.

Katar on vahendanud Iisraeli ja Hamasi kõnelusi enam kui 200 pantvangi vabastamiseks.