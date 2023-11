Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises. Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval operatiivkontrolli saavutamisest Gaza sadama üle. Iisraeli opositsioonijuht Yair Lapid nõuab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu tagasiastumist. Iisrael tegi õhurünnakuid Hezbollah' sihtmärkidele Lõuna-Liibanonis.

Oluline 16. novembril kell 19.55:

- Iisrael tegi õhurünnakuid Hezbollah' sihtmärkidele Lõuna-Liibanonis;

- Iisraeli kaitsevägi lasi BBC ajakirjanikud Al-Shifa haiglasse ja näitas neile sealt leitud relvi;

- Prantsusmaa hoiatas Iraani eskalatsiooni eest Lähis-Idas;

- Hamas võttis omaks Iisraeli sõduri tapmise Jeruusalemma lähedal;

- Iisrael: Gaza haigla arvutitest leiti pantvangidega seotud kaadreid;

- Iisraeli opositsioonijuht nõuab Netanyahu tagasiastumist;



- Iisrael: Gazas on sõja algusest peale surma saanud 50 sõdurit;

- Iisraeli armee võttis Gaza sadama kontrolli alla;

- Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina;

- Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas.

Iisrael tegi õhurünnakuid Hezbollah' sihtmärkidele Lõuna-Liibanonis

Iisraeli kaitsevägi viis läbi õhurünnakud äärmusrühmituse Hezbollah' sihtmärkidele Lõuna-Liibanonis. Iisraeli vastulöök järgneb Hezbollah' sagedasele suurtükitulele Põhja-Iisraeli pihta.

Kaitseväe pressiteate sõnul sihtis Iisrael Hezbollah' militaarrajatisi Iisraeli piiri lähedal.

Iisraeli kaitsevägi lasi BBC ajakirjanikud Al-Shifa haiglasse ja näitas neile sealt leitud relvi

Iisraeli väed lasid BBC ajakirjanikel külastada neljapäeval Al-Shifa haiglat. Visiidi käigus näidati BBC-le Iisraeli sõnul haiglast leitud relvi ja laskemoona.

Kuigi BBC sõnul ei lastud ajakirjanikul intervjueerida haigla töötajaid ja patsiente, ei avaldatud BBC-le ajakirjaniku sõnul mingit survet ega rakendatud tsensuuri sõnade osas, mida ta kasutas haiglas nähtu kirjeldamiseks.

Iisraeli ja USA luure sõnul kasutab Hamas haigla all olevaid tunneleid juhtimispunktina, Hamas eitab seda.

Iisraeli kaitseväe pressiesindaja Jonathan Conricus lubas BBC Radio 4 eetris, et Iisrael paljastab haigla ja selle all olevate tunnelite kasutuse kogu ulatust sõjalisel otstarbel Hamasi poolt.

Siiski lisas Conricus, et see võib võtta mitu nädalat aega.

Prantsusmaa hoiatas Iraani eskalatsiooni eest Lähis-Idas

Prantsusmaa teatas neljapäeval, et hoiatas Iraani Lähis-Ida konflikti "mis tahes eskaleerumise või laienemise" eest, eriti Liibanonis.

Välisminister Catherine Colonna ütles oma Iraani kolleegile Hossein Amir-Abdollahianile, et Teheranil on ses küsimuses "raske vastutus", selgub välisministeeriumi avaldusest.

Hamasi võitlejate 7. oktoobri rünnak Iisraeli vastu tuleb "kõigil kindlalt hukka mõista", ütles Colonna Amir-Abdollahianile nende neljapäeval Genfis toimunud kohtumisel.

"Sellel teemal ei saa olla mitmetähenduslikkust," ütles ta.

Iraani toetatav Liibanoni šiiarühmitus Hizbollah on alates Iisraeli-Hamasi sõja algusest piirialal iga päev pidanud Iisraeli vägedega tulevahetust.

Colonna ütles ka, et tsiviilisikute kaitsmiseks sõjas tuleb võtta "kõik meetmed" ja humanitaarabile tagada juurdepääs.

Hamas võttis omaks Iisraeli sõduri tapmise Jeruusalemma lähedal

Äärmusrühmituse Hamas relvastatud tiib võttis neljapäeval omaks relvastatud rünnaku eest Jeruusalemma lähedal, milles hukkus Iisraeli sõdur, nimetades seda vastuseks jätkuvale verevalamisele Gazas.

Ezzedine al-Qassami Brigaadid märkisid Telegramis tehtud avalduses, et rünnak, mille käigus kolm võitlejat avasid tule, tappes sõduri ja haavates veel viit Iisraeli julgeolekujõudude liiget, oli "kättemaks märtrite vere eest" Gazas".

Iisraeli kaitsevägi kinnitas varem, et Läänekallast Jeruusalemmaga ühendava tunneli sissepääsu lähedal kontrollpunktis kriitiliselt haavata saanud 20-aastane Avraham Fetena suri saadud vigastustesse.

Hamas vallandas sõja Iisraeliga, tappes 7. oktoobri üllatusrünnakus umbes 1200 inimest, valdavalt tsivilistid, ja viis Gazasse umbkaudu 240 pantvangi.

Hamasi kontrolli all oleva Gaza tervishoiuministeeriumi väitel on Iisraeli vastupealetungis hukkunud üle 11 500 inimese.

Iisrael: Gaza haigla arvutitest leiti pantvangidega seotud kaadreid

Iisraeli kaitseväe ametnik ütles neljapäeval, et Gaza Al-Shifa haigla haarangu käigus konfiskeeritud arvutitest leiti kaadreid Hamasi rünnakutes Iisraeli vastu võetud pantvangidest.

Kaadrid leiti Hamasile kuulunud seadmetelt, ütles ametnik avalduses, lisades: "Sõdurid liiguvad edasi ühe hoone kaupa, otsides läbi iga korruse, samal ajal kui kompleksi on jäänud sadu patsiente ja meditsiinitöötajaid."

Iisraeli opositsioonijuht nõuab Netanyahu tagasiastumist

Iisraeli opositsioonijuht Yair Lapid nõuab, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu astuks tagasi. Lapidi sõnul pole Netanyahu saanud hakkama sõja juhtimisega Hamasi vastu.

Lapid soovib, et Iisraelis oleks moodustatud "rahvusliku rekonstrueerimine valitsus", mida võiks juhtida keegi teine Netanyahu erakonnast Likud.

Opositsioonijuht postitas sotsiaalmeediaplatvormil X (varem Twitter), et Iisraeli kaitsevägi ja avalikkus on hästi vastu pidanud pärast Hamasi rünnakut, kuid valitsus ja eriti peaminister on nõrk lüli.

"Ma kuulen, et praegu pole õige aeg. Me oleme oodanud 40 päeva, aega enam pole. Mida meil on vaja nüüd, on valitsus, mis tegeleks ainult julgeoleku ja majandusega," kirjutas Lapid.

Liberaalist Lapid keeldus liitumast pärast Hamasi rünnakut loodud Iisraeli sõjaväekabinetiga. Erinevalt Lapidist tegi seda tsentristlik poliitik Benny Gantz.

Iisrael: Gazas on sõja algusest peale surma saanud 50 sõdurit

Iisraeli relvajõud teatasid neljapäeval kahe sõduri langemisest Gazas ja seega on palestiina äärmusrühmitusega Hamas peetavas sõjas surma saanud kokku 50 Iisraeli sõjaväelast.

Relvajõudude pressiesindaja kinnitas 7. oktoobril puhkenud sõjas hukkunute koguarvu, olles eelnevalt teatanud kahe sõduri langemisest kolmapäeval Gaza põhjaosas võideldes.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrollitud tervishoiuministeerium väidab, et Gazas on hukkunud ligi 12 000 inimest. Sõltumatuid ajakirjanikke piirkonnas praktiliselt pole, mistõttu pole ka täpselt teada, kui palju inimesi on hukkunud.

Iisraeli sõjaväelased Autor/allikas: SCANPIX/AFP/

Iisraeli armee võttis Gaza sadama kontrolli alla

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval operatiivkontrolli saavutamisest Gaza sadama üle, mis on võtmetähtsusega taristu sellel palestiinlaste alal.

"Viimaste päevade jooksul, ühisoperatsioonis, võtsid sõdurid operatiivkontrolli Gaza sadama üle, mida kontrollis varem Hamasi terroriorganisatsioon. Kõik hooned sadama piirkonnas on puhastatud" ütles sõjavägi avalduses.

Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina

Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises.

Bideni sõnul asus Hamasi juhtimiskeskus haigla all ja sellega pani terroriorganisatsioon toime sõjakuriteo. "Ja see on fakt," ütles kolmapäeval Biden.

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et väed leidsid haarangu käigus Gaza suurimale haiglale Al-Shifale sealt äärmusrühmituse Hamasi erinevat sõjavarustust. Iisrael ei esitanud veel tõendeid tunnelivõrgustiku kohta, mida Hamas kasutas. USA viitas juba teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt. See kinnitab Iisraeli väidet, et Hamasi terroristid kasutasid haiglat sõjalise baasina.

Iisrael teatas veel, et esitab rohkem tõendeid selle kohta, mis kinnitavad juudiriigi väiteid, et haigla all paiknes Hamasi juhtimiskeskus. Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi sõjavägi leidis ka operatiivstaabi sideseadmetega, mis kuulus Hamasile

Küsimusele Iisraeli kaitsejõudude sammude kohta Al-Shifa haiglas märkis Biden, et see peab olema täppisoperatsioon.

"Oleme arutanud, et nad peavad olema uskumatult ettevaatlikud," kinnitas riigipea.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrolli all oleva Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas neljapäeva varahommikul, et Iisraeli armee tõi buldooserid Al-Shifa haigla juurde ja asutuse lõunapoolne sissepääs lammutati osaliselt.

Iisrael kritiseeris neljapäeval karmilt ÜRO püüdeid tasakaalustada kriitikat Gazas käiva sõja poolte suhtes ja ütles, et rahvusvaheline õigus ei ole suitsiidipakt.

Kui riik ei saa end kaitsta "või teda kritiseeritakse, kuna ta ei tee seda rahvusvahelisele õigusele vastavalt, julgustab see terroriorganisatsioone üha enam jätkama nende meetodite rakendamist, olles veendunud jätkuvas rahvusvahelises toetuses", ütles Iisraeli suursaadik Meirav Eilon Shahar pärast ÜRO inimõigusjuhi ülevaadet olukorrast Gaza sõjas.

Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas

USA presidendi Joe Bideni sõnul on ta endiselt lootusrikas, et saavutatakse kokkulepe äärmusrühmituse Hamasi käes olevate pantvangide vabastamiseks Gazas.

"Ma ei taha siin ette tõtata, sest ma ei tea, mis on viimase nelja tunni jooksul juhtunud, aga meil on Katariga selles sosas suurepärane koostöö 7. oktoobril võetud pantvangide vabastamise osas. Ma lõpetan praegu selles osas. Kuid ma olen kergelt lootusrikas," ütles Biden.

Katar on vahendanud Iisraeli ja Hamasi kõnelusi enam kui 200 pantvangi vabastamiseks.

Saksa politsei tegi haarangu Hebollah'ga seotud rühmitustele

Saksa politsei tegi neljapäeval läbiotsimisi islamistlike rühmituste juures, mida kahtlustatakse sidemetes Iraani toel tegutseva Liibanoni šiialiikumisega Hezbollah.

Saksa võimud püüavad suruda maha Iisraeli-Hamasi sõja tõttu pead tõstnud antisemitismilainet. Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraelile on Saksamaal islamirühmituse ja sellega seotud organisatsioonide tegevus keelatud.

Haarang tehti 54 kohas. "Meie sihikul on islamistide tegevuspaigad," ütles siseminister Nancy Faeser.

Haarang hõlmas Hamburgi islamikeskust ja viit sellega seotud organisatsiooni. Politsei tegi läbiotsimisi 16 liidumaal.

Saksa siseluureamet on Hamburgi islamikeskuse juba varem jälgimise alla võtnud ning siseministeerium on seisukohal, et organisatsioon tegeleb Iraani ajatollade revolutsioonikontseptsiooni levitamisega, mis on vastuolus Saksa põhiseadusega.

Ühtki inimest haarangute käigus kinni ei peetud, läbiotsimise eesmärk oli koguda tõendeid selle kohta, et Hamburgi keskus ja sellega seotud organisatsioonid toetavad Hezbollah' tegevust.