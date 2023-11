Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises. Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval operatiivkontrolli saavutamisest Gaza sadama üle.

Oluline 16. novembril kell 12.54:

- Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina;

- Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas.

Iisrael: Gazas on sõja algusest peale surma saanud 50 sõdurit

Iisraeli relvajõud teatasid neljapäeval kahe sõduri langemisest Gazas ja seega on palestiina äärmusrühmitusega Hamas peetavas sõjas surma saanud kokku 50 Iisraeli sõjaväelast.

Relvajõudude pressiesindaja kinnitas 7. oktoobril puhkenud sõjas hukkunute koguarvu, olles eelnevalt teatanud kahe sõduri langemisest kolmapäeval Gaza põhjaosas võideldes.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrollitud tervishoiuministeerium väidab, et Gazas on hukkunud ligi 12 000 inimest. Sõltumatuid ajakirjanikke piirkonnas praktiliselt pole, mistõttu pole ka täpselt teada, kui palju inimesi on hukkunud.

Iisraeli armee võttis Gaza sadama kontrolli alla

Iisraeli sõjavägi teatas neljapäeval operatiivkontrolli saavutamisest Gaza sadama üle, mis on võtmetähtsusega taristu sellel palestiinlaste alal.

"Viimaste päevade jooksul, ühisoperatsioonis, võtsid sõdurid operatiivkontrolli Gaza sadama üle, mida kontrollis varem Hamasi terroriorganisatsioon. Kõik hooned sadama piirkonnas on puhastatud" ütles sõjavägi avalduses.

Bideni sõnul pani Hamas toime sõjakuriteo, kuna kasutas haiglat sõjabaasina

Iisrael teatas, et Gaza linna suurima haigla all asus Hamasi juhtimispunkt ning leidis sealt ka terroriorganisatsioonile kuuluvat sõjavarustust. USA president Joe Biden süüdistas Hamasi sõjakuriteo toimepanemises.

Bideni sõnul asus Hamasi juhtimiskeskus haigla all ja sellega pani terroriorganisatsioon toime sõjakuriteo. "Ja see on fakt," ütles kolmapäeval Biden.

Iisraeli armee teatas kolmapäeval, et väed leidsid haarangu käigus Gaza suurimale haiglale Al-Shifale sealt äärmusrühmituse Hamasi erinevat sõjavarustust. Iisrael ei esitanud veel tõendeid tunnelivõrgustiku kohta, mida Hamas kasutas. USA viitas juba teisipäeval luureandmetele, mille kohaselt paikneb haigla all Hamasi juhtimispunkt. See kinnitab Iisraeli väidet, et Hamasi terroristid kasutasid haiglat sõjalise baasina.

Iisrael teatas veel, et esitab rohkem tõendeid selle kohta, mis kinnitavad juudiriigi väiteid, et haigla all paiknes Hamasi juhtimiskeskus. Iisraeli armee pressiesindaja Daniel Hagari ütles, et riigi sõjavägi leidis ka operatiivstaabi sideseadmetega, mis kuulus Hamasile

Küsimusele Iisraeli kaitsejõudude sammude kohta Al-Shifa haiglas märkis Biden, et see peab olema täppisoperatsioon.

"Oleme arutanud, et nad peavad olema uskumatult ettevaatlikud," kinnitas riigipea.

Terroriorganisatsiooni Hamas kontrolli all oleva Gaza sektori tervishoiuministeerium teatas neljapäeva varahommikul, et Iisraeli armee tõi buldooserid Al-Shifa haigla juurde ja asutuse lõunapoolne sissepääs lammutati osaliselt.

Iisrael kritiseeris neljapäeval karmilt ÜRO püüdeid tasakaalustada kriitikat Gazas käiva sõja poolte suhtes ja ütles, et rahvusvaheline õigus ei ole suitsiidipakt.

Kui riik ei saa end kaitsta "või teda kritiseeritakse, kuna ta ei tee seda rahvusvahelisele õigusele vastavalt, julgustab see terroriorganisatsioone üha enam jätkama nende meetodite rakendamist, olles veendunud jätkuvas rahvusvahelises toetuses", ütles Iisraeli suursaadik Meirav Eilon Shahar pärast ÜRO inimõigusjuhi ülevaadet olukorrast Gaza sõjas.

Biden on Hamasi pantvangide vabastamise osas lootusrikas

USA presidendi Joe Bideni sõnul on ta endiselt lootusrikas, et saavutatakse kokkulepe äärmusrühmituse Hamasi käes olevate pantvangide vabastamiseks Gazas.

"Ma ei taha siin ette tõtata, sest ma ei tea, mis on viimase nelja tunni jooksul juhtunud, aga meil on Katariga selles sosas suurepärane koostöö 7. oktoobril võetud pantvangide vabastamise osas. Ma lõpetan praegu selles osas. Kuid ma olen kergelt lootusrikas," ütles Biden.

Katar on vahendanud Iisraeli ja Hamasi kõnelusi enam kui 200 pantvangi vabastamiseks.

Saksa politsei tegi haarangu Hebollah'ga seotud rühmitustele

Saksa politsei tegi neljapäeval läbiotsimisi islamistlike rühmituste juures, mida kahtlustatakse sidemetes Iraani toel tegutseva Liibanoni šiialiikumisega Hezbollah.

Saksa võimud püüavad suruda maha Iisraeli-Hamasi sõja tõttu pead tõstnud antisemitismilainet. Pärast Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraelile on Saksamaal islamirühmituse ja sellega seotud organisatsioonide tegevus keelatud.

Haarang tehti 54 kohas. "Meie sihikul on islamistide tegevuspaigad," ütles siseminister Nancy Faeser.

Haarang hõlmas Hamburgi islamikeskust ja viit sellega seotud organisatsiooni. Politsei tegi läbiotsimisi 16 liidumaal.

Saksa siseluureamet on Hamburgi islamikeskuse juba varem jälgimise alla võtnud ning siseministeerium on seisukohal, et organisatsioon tegeleb Iraani ajatollade revolutsioonikontseptsiooni levitamisega, mis on vastuolus Saksa põhiseadusega.

Ühtki inimest haarangute käigus kinni ei peetud, läbiotsimise eesmärk oli koguda tõendeid selle kohta, et Hamburgi keskus ja sellega seotud organisatsioonid toetavad Hezbollah' tegevust.