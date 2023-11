Euroopa majanduse tulevik on tume. Eesti tööstustel on viimaste kümnendite raskeimad ajad. Tööpuudus kasvab ja kodumajapidamiste toimetulek on üha keerulisem. Kuidas avada majanduses heade uudiste hooaeg ja millal meie elu paremaks läheb? ETV "Esimeses stuudios" annab täna vastuseid Eesti Panga president Madis Müller.