Euroopa Parlamendi roheliste kaasjuht tahab kõnetada töölisklassi valijaid

Saksamaa Ruhri tööstuspiirkonnas üles kasvanud 36-aastane Reintke ütles Financial Timesi ajakirjanikule, et sotsiaalne õiglus on sama oluline nagu keskkond.

"Mul on kindel profiil sotsiaalse õigluse eest võitlejana, mis hakkab mängima olulist rolli neil valimistel elukalliduse kriisi tõttu, inflatsiooni tõttu, seetõttu, et paljud inimesed ei suuda enam toime tulla," ütles Reintke.

"Me oleme vasakpoolne erakond, kuid paljud inimesed seda ei tea. Ma tahan seda muuta," lisas rohelisest eurosaadik.

Rohelistele ennustatakse toetuse järsku langust võrreldes viimaste Euroopa Parlamendi valimistega: nad võivad kaotada üle 20 saadikukoha praegu neile kuuluvast 72-st. Üks põhjus on valijate pahameel roheliste nõutud meetmete vastu. Näiteks ei meeldi paljudele sakslastele, et roheliste eestvedamisel käsib valitsus kohustuslikus korras vahetada välja gaasiboilerid soojuspumpade vastu.

Reintke tunnistab, et rohelised on teinud vigu. Tema sõnul peab erakond aitama inimestel kliimamuutustega toime tulla.

"[Kliimamuutuste tõttu] kannatavad mitte ainult inimesed globaalses lõunas, vaid ka rahaliselt raskes olukorras inimesed Euroopas," ütles ta.

Euroopa roheliste kaasjuht loetleb meetmetena, mida ta toetab, väljas töötavate inimeste töötundide piiramist kuumalainete ajal, paremat kaitset lühiajaliste töölepingute alusel töötavate inimeste jaoks ning rohetehnoloogia investeerimisfondi loomist.

Reintke lisas, et ta kavatseb nõuda senisest ambitsioonikamaid kliima- ja loodukaitsereegleid, isegi kui selle tagajärjel riskib ta häälte kaotusega.

"Minu programm ei põhine arvamusküsitlustel. Minu programm põhineb sellel, mida tuleb ette võtta, et meie lastel oleks sel maakeral tulevik ning et ühiskond oleks sotsiaalselt õiglasem," ütles eurosaadik.